Show de cantora gospel Isadora Pompeo é adiado no Acre; veja detalhes

A Catedral Batista do Bosque em contato com este colunista, comunicou que o show da cantora gospel Isadora Pompeo foi adiado em Rio Branco, no Acre. De acordo com a nota oficial repassada pela igreja para o ContilNet, o momento de calamidade pública foi decisivo para o cancelamento da data divulgada anteriormente.

Veja a nota oficial na íntegra:

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, conversou com um dos membros da organização que garantiu que os ingressos adquiridos podem ser utilizados na nova data que será definida, frisando que o show em Rio Branco no Acre vai acontecer. Caso a pessoa queira a devolução do valor do ingresso, a ação pode ser realizada somente no local que comprou ou no site.

“O evento não foi cancelado, o ingresso vai servir para o evento que será remarcado. Caso a pessoa não tenha interesse, ela pode comparecer ao local que ela comprou, com o comprovante de pagamento e com o ingresso para devolução e será ressarcido. Caso ela tenha comprado pelo site, você tem que entrar em contato diretamente com o site, porque é o site da produção da própria cantora,” explicou a organização.