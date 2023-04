Tá no grale! Gladson se joga na seresta e anuncia show de Evoney Fernandes

O governador Gladson Cameli esteve no município de Cruzeiro do Sul participando de várias solenidades e eventos no Juruá nesta quarta-feira (5). Em umas das oportunidades, Gladson Cameli, acompanhado do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima e demais lideranças políticas acreanas, anunciou as comemorações do Dia do Trabalhador no município.

No gingado da seresta, o governador do Acre anunciou o show do cantor Evoney Fernandes, mais conhecido como o “Seu Osmar”, morador de Palmas no Tocantins, que teve uma ascensão meteórica na internet e está fazendo sucesso com músicas no ritmo da seresta.

A história de Evoney ganhou repercussão nacional. Ele já trabalhou na construção civil, como auxiliar de carpinteiro e técnico em ar-condicionado. Em 2021, decidiu investir na internet. Em pouco tempo, conquistou 2,7 milhões de seguidores no Instagram e 2,6 milhões no Tik Tok. O personagem engraçado, ignorante e trapaceiro, Seu Osmar caiu nas graças do público e o bordão ‘Tá no grale’ passou a ser usado no dia a dia de vários internautas ao som das famosas serestas.

Cameli foi ovacionado pela população ao anunciar o show, porém, de acordo com o vídeo que circula nas redes sociais, não ficou claro se a atração será gratuita aos cruzeirenses. No vídeo Gladson fala em alegria e melhorar a auto estima da populção no Juruá: “Dia primeiro, ‘Seu Osmar’ é o que vai abrir a ExpoAcre, vai começar por aqui, dia primeiro agora de maio, para comemorar o Dia do Trabalhador. Isso é um show pra que a gente possa melhorar a autoestima, trazer felicidade e fazer as pessoas sorrir”, disse o governador em trecho do seu discurso.

Veja o momento do anúncio:

Evoney também é uma das atrações confirmadas na ExpoAcre 2023 em Rio Branco. O famoso “Pai da Seresta” se apresenta no dia 29 de julho (sábado) no Parque de Exposições na capital.

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, separou algumas músicas do famoso “Rei da Seresta” para você curtir: