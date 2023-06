90 anos de João Donato: aniversário do artista acreano vira turnê com show internacional

90 anos de João Donato

Já iniciaram as produções para os 90 anos de João Donato! A primeira data do show comemorativo “João Donato 90” vai acontecer durante um dos mais entusiasmantes festivais europeus: o Le Guess Who?, que decorre entre 9 e 12 de novembro na cidade de Utrecht, na Holanda. O show circulará o Brasil em 2024 com a previsão de no dia 17 de agosto, data dos 90 anos nosso mestre dos teclados, acontecer em Rio Branco, sua cidade natal.

Liderança indígena acreana em Cannes

Em meio ao cenário de preservação e preconceito vivido pelos povos indígenas, um nome conhecido e o artista brasileiro mais famoso no mundo, Alok se destaca como exemplo de engajamento e comprometimento com a causa. No domingo (21), Alok foi homenageado e premiado durante um evento promovido pela Better World Fund e organizado pela Amazônia Fund Alliance/Unesco que ocorreu em Cannes, na França.

***O prêmio de Alok foi recebido no palco pela deputada federal Célia Xakriabá e pelo músico, líder espiritual e cacique Mapu, do povo Huni Kuin, atualmente atuando na novela Terra e Paixão, da TV Globo.

***Alok não pôde comparecer ao evento de forma presencial por estar em turnê nos Estados Unidos, onde se apresentou em Las Vegas na 27ª edição do Eletric Daisy Festival (EDC). Apesar disso, ele participou da homenagem através de vídeo chamada e reafirmou sua vontade de ajudar os povos originários a ocuparem os mais diversos espaços sociais.

Mapu com o ator Leonardo Dicapro

Mapu com a deputada federal Célia Xakriabá

Ministério da Cultura no Acre

Na próxima sexta (2), o Ministério da Cultura (MinC) estará em Rio Branco com uma oficina técnica sobre a Lei Paulo Gustavo. A jornada iniciou no dia 17 de maio em Teresina (PI) e será realizada em todo o país durante os meses de maio e junho de 2023.

***O foco principal é capacitar gestores e gestoras culturais para estimular a adesão à Lei e fornecer suporte especializado para solicitação dos recursos para estados, municípios e Distrito Federal, via plataforma TransfereGov. A iniciativa é uma parceria com as Secretarias Estaduais de Cultura.

***A LPG prevê o repasse de R$ 3,8 bilhões, o maior valor da história destinado ao setor cultural. O Decreto 11.525/2023, que regulamenta a norma, foi lançado no dia 11 de maio, em um grande ato em Salvador (BA) com as presenças do presidente Lula e da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

***No dia seguinte (12), a plataforma TransfereGov foi aberta para receber os Planos de Ação. Os entes federados têm 60 dias para registrarem as propostas que serão analisadas pelo MinC. Os valores serão liberados após a aprovação de cada proposta.

Refloresta Já

A caravana – “Refloresta Já” – idealizada pela “Mídia Ninja”, como parte do projeto “Casa Ninja Amazônia” chegou no Acre. A jornada começou no dia 1º de maio, em formato itinerante, e vai percorrer mais de 100 municípios e territórios em todos os estados da Amazônia brasileira, ao longo do ano de 2023. A missão é dá visibilidade à urgência da agenda de enfrentamento às emergências climáticas, combatendo o desmatamento e difundindo ideias e práticas de reflorestamento.

*** A caravana é dividida em três partes. A primeira já passou por Mato Grosso, Rondônia e aporta no Acre, com atividades presenciais em 20 municípios. A rota segue para o Tocantins, Maranhão, Pará e Amapá e por fim, Amazonas e Roraima. Por onde passar, o grupo vai mapear, conectar e contar histórias de pessoas, coletivos, redes e movimentos em seus diferentes contextos, visando soluções conjuntas para emergências locais e globais.

*** A Mídia Ninja é uma rede de comunicação livre que busca novas formas de produção e distribuição de informação a partir da tecnologia e de uma lógica colaborativa de trabalho. Hoje a rede engaja mais de 2 milhões de apoiadores e cerca de 500 pessoas diretamente envolvidas com o suporte de casas coletivas pelo Brasil. Em 2013, ganhou o Shorty Awards for our Social Media Profile. A reunião da equipe Ninja com ativistas ambientais e culturais aconteceu a Casa Ninja Amazônia, coordenada por Karla Martins. Foto Juan Diaz.

Livro

Foi lançando na última terça-feira (23), no auditório da Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), o livro “Lourival Marques: Voltei e Vim para Servir” sobre trajetória e a obra do desembargador aposentado e o primeiro procurador-geral de Justiça do Acre Lourival Marques de Oliveira, falecido aos 80 anos em maio de 2013. A obra biográfica, fruto de pesquisa realizada pela esposa do desembargador, professora Edir Figueira Marques, mãe dos seus quatros filhos. A cerimônia foi transmitida ao vivo pelo canal do MPAC no YouTube e contou com a presença de diversos convidados, incluindo integrantes do MP acreano, representantes de instituições como a OAB/AC, Academia de Letras do Acre e Sociedade Literária do Acre, além de amigos e familiares da autora e do biografado.

BazArte

Foi um sucesso absoluto a primeira edição do BazArte promovida pela colunista social Jackie Pinheiro que aconteceu sábado (27), na Casa do Rio, no Bairro da Base. O BazArte agregou moda, cultura, decoração e sustentabilidade. A renda obtida com a venda dos produtos ação foi minimizar os prejuízos em casa de Jackie que foi atingida pelo transbordamento do Igarapé São Francisco.

***Durante o bazar uma programação cultural foi incrível, com Diogo Soares e o poeta Cesinha, Eddie Trindade, Choro Norte e discotecagem do DJ Belmont.

Vivas para Kátia Rejane

Procuradora de Justiça Kátia Rejane Araújo mudou de idade no dia 23 de maio. Querida como ela é passou o dia recebendo muitas homenagens de sua legião de amigos. Ganhou um bruch de sua equipe e amigos do MPAC e a noite recebeu os amigos e familiares, com petit comité, no restaurante Jarude, no Jardim de Alah. Aqui, quem esteve por lá para dar aquele abraço na aniversariante. Ela merece!

Parabéns, Ligiane Betão

Foi bem movimenta o dia do último sábado (27) na fazenda Piracema, na Transacreana. O motivo era a comemoração de Ligiane Betão, pilotada pelo maridão Felipe Veras. A chef Silvia Montenegro assinou a cardápio. Festança foi animada com duplas sertanejas rolou até altas horas da madrugada. Veja as fotos.