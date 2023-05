Ao criticar Maduro, Bittar diz que esquerda quer implantar regime do partido único

O senador Márcio Bittar (União Brasil) utilizou suas redes sociais no final da tarde desta segunda-feira (29) para rechaçar a vinda do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao Brasil. Ele desembarcou em Brasília, na noite de domingo (28) a convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para participar do encontro de governantes de países da América do Sul, nesta terça-feira (30).

A visita do presidente venezuelano tem incomodado políticos, especialmente os bolsonaristas, a exemplo de Bittar que escreveu: “A defesa da democracia feita pela esquerda é da boca para fora. Hoje, estamos vendo o atual presidente receber em nosso país, com honras de chefe de Estado, Nicolás Maduro, um ditador que destruiu a Venezuela e seu povo, que tem mandado de prisão contra ele nos Estados Unidos por acusação de narcotráfico. A esquerda ama os ditadores e quer implantar em nosso país o regime do partido único. Não vamos permitir ditadura e seguiremos lutando pela garantia da democracia.

O texto foi publicado como legenda do vídeo em que o senador segue com as críticas: “A esquerda é pródiga em dizer aquilo que ela não faz e acusar os outros daquilo que ela faz. Exemplo: ela vive falando de democracia, mas o que ela gosta mesmo é de terrorista como Cesare Battisti, que era de um grupo de esquerda terrorista que matou pessoas no país de origem e o ex-presidente Lula deu indulto para essa pessoa. Já aqueles que pediram para ficar no Brasil, atletas de Cuba, o que fez o presidente? Exportou, extraditou eles para o regime comunista de Cuba.

Agora, mais uma vez, o que ele faz? Recebe o presidente da Venezuela que tem mandato de prisão nos EUA acusado de narcotraficante. Este homem ditador que arrebentou com a Venezuela, que arrebenta com seus opositores está sendo recebido no nosso país com honras de chefe de Estado. Da boca pra fora, destruindo a democracia o que eles gostam mesmo, o que eles querem implantar é o regime do partido único, assim como em Cuba, assim como na Venezuela. Mas nós, brasileiros, não permitiremos. Deus nos proteja”, concluiu.