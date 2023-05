O último fim de semana começou de forma especial e cheia de emoção em torno do chiquérrimo casamento de Fernanda Teixeira e Wilson Barbosa Neto, em uma festa maravilhosa e cheia de alegria, que ficará presente na memória de todos, como um verdadeiro divisor de águas nas biografias dos convidados.

O grande evento aconteceu em Goiânia, no sábado (13), na Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Edwiges, com a linda Fernanda surgindo, ao som de Hallelujah, em um modelo que levou meses para ser produzido, realizando seu grande sonho de se casar com um vestido de noiva estilo princesa de cintura marcada, saia com volume e véu longo. Deslumbrante!



A benção do matrimônio foi ministrada pelo Padre Jairo, selando o amor do jovem casal, de forma emocionante, tocando os corações dos presentes. Detalhe: Pe Jairo, veio especialmente de Rio Branco para esse momento ímpar.



No Memoratto, espaço escolhido para a festa, o dècor by Alessandro Gemus, pensado em todos os detalhes, foi de tirar o fôlego, com milhares de orquídeas e rosas brancas, além de vários lustres de cristal por todos os espaços.

O menu do Buffet Excalibur, foi super elogiado com destaque para os pratos de lagosta and champagne e o risoto de grana padano. E, levando os mais de 450 convivas à pista de dança, a noite foi embalada pelos Dj’s Eloy e Lui Torcatto, o saxofonista Bruno Sax e a banda sertaneja Zé Ricardo&Thiago. Todos sensacionais!

Parabéns e muitas felicidades aos protagonistas do grandioso evento, Wilson Barbosa Neto e Fernanda Teixeira que, agora constituem um novo lar. Confiram alguns flashes.