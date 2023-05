Hoje trazemos para vocês uma receita italiana, mais precisamente da região da Lombardia. O ossobuco tem um sabor incrível e marcante e, apesar de no Brasil ser considerada uma carne de segunda, você encontra esse prato em grandes restaurantes sofisticados pelo mundo.

OSSOBUCO

Você sabia que ossobuco significa literalmente “osso buraco”? O corte que fica entre a canela e o joelho do boi e que também dá nome ao prato, tem boa parte do sabor vindo do tutano que fica no meio do osso localizado no centro da carne. Por ser uma carne mais “dura”, necessita de um maior tempo de cozimento – o que lhe confere sabores mais apurados.

POLENTA

Mole, dura, grelhada ou frita, a polenta pode ainda ser recheada com diversos molhos.

Também de origem italiana, a polenta ja faz parte da culinária brasileira.

Sabia que antes dos italianos começarem a cultivar o milho, trazido do caribe pelos espanhóis, ela era feita com farinha de aveia ou de trigo? Pois é, e depois que os italianos passaram a utilizar a farinha de milho nas polentas ela passou a ser a principal refeição em várias regiões, substituindo o pão e o macarrão.

RECEITA

Para o Ossobuco:

2kg de ossobuco

1 cebola

1 lata de tomate pelado

3 dentes de alho

450ml de vinho tinto seco

1,5L de caldo de legumes

50g de farinha de trigo

30ml de azeite

50g Manteiga

Tomilho fresco

Sal

Pimenta do reino

Para a Polenta:

250g de flocão de milho

500ml de caldo de legumes

50g de parmesão ralado

100g de manteiga

Sal a gosto

CALDO DE LEGUMES

Para fazer um caldo caseiro, utilize 2 cenouras médias, 2 talos de salsão ou alho poró, 1 cebola inteira, 2 dentes de alho e pimenta do reino em grão a gosto + 2 litros de água (deixe apurar bem).

O modo de preparo você acompanha no nosso video.

