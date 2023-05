Diretoria do Galvez dispensa o atacante Jairo em semana importante

O atacante Jairo não joga mais pelo Galvez na temporada 23. O atleta faltou aos treinamentos na última semana e no trabalho da terça, 30, questionou o técnico Kinho Brito por ter sido pouco utilizado no jogo treino contra o Humaitá.

“Sabemos das condições dos nossos atletas, mas estamos em uma competição importante que exige comprometimento. Esse tipo de situação ocorre e precisamos tomar decisões”, declarou Kinho Brito.

Precisa ganhar

O Galvez empatou com o Rio Branco por 1 a 1 na estreia do Estadual Sub-20 e na sexta, 2, enfrenta o Atlético, no Florestão. Atual campeão acreano da categoria, o Galvez vive uma semana importante e precisa ganhar o duelo contra o Galo.

Definir titulares

Somente no treinamento desta quinta,1º, no CT do Imperador, Kinho Brito vai definir os titulares para o duelo contra o Atlético. O lateral Lucas, o meia Ryan e o atacante Gabriel, se forem regularizados, são opções.

Kinho Brito exige comprometimento do elenco do Galvez para tentar o bicampeonato/Foto Manoel Façanha