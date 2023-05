Em festa de 57 anos, Socorro Neri ganha música romântica do esposo e se emociona; FOTOS E VÍDEO

A deputada federal Socorro Neri completou mais um ano de vida e, para festejar a data, a aniversariante reuniu amigos e familiares para um jantar especial nesta sexta-feira (19), no Restaurante Mata Nativa, em Rio Branco no Acre.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi a surpresa feita pelo maridão, Joaquim Medeiros, que cantou a música “Paz do meu amor”, uma canção de Luiz Vieira, emocionando a aniversariante e seus convidados.

Veja vídeo:

E por falar em convidados, muita gente famosa circulou na festa da deputada federal, entre elas, o chefe de departamento e candidato a prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, e sua esposa Roberta; o engenheiro civil Petronio Antunes; o médico infectologista Jenilson Lopes Leite; o pecuarista e político César Messias; a Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Katiane Rejane; o colunista Vagno Di Paula; a jornalista Wania Pinheiro; Maria do Rosário; Gisela Silveira; Livio Veras; Asterio e Lúcia Moreira; Alírio Wanderley; Jaqueline Neri; Ione Bigi; entre outros.

A música boa da noite ficou por conta do repertório especial do maravilhoso cantor Getúlio Moreno e seu percussionista Willian Silva, que arrasaram nas escolhas musicais. E, claro, no belo trabalho.

Veja fotos exclusivas do evento: