Galvez apresenta mais 3 reforços para sequência do Estadual Sub-20

A diretoria do Galvez apresentou na tarde desta segunda, 29, mais três reforços para a sequência do Campeonato Estadual Sub-20. O lateral esquerdo Lucas, o meia Ryan e o atacante Gabriel Cotta estavam atuando no futebol do Rio de Janeiro.

“São três contratações importantes. Aumentamos as opções e isso é fundamental em uma competição difícil”, avaliou o técnico Kinho Brito.

Ainda quer um goleiro

De acordo com Kinho Brito, a prioridade do Galvez, agora, é a contratação de um goleiro.

“Precisamos dessa peça. Estamos trabalhando e esperando uma boa oportunidade”, explicou o comandante do Imperador.

Jogo treino

O Galvez enfrenta o Atlético na sexta, 2, no Florestão, e o técnico Kinho Brito começou a definir os titulares para o duelo na tarde desta segunda, no campo B, em um jogo treino contra o Humaitá.

“Fizemos um treinamento importante. Vamos ter um jogo complicado na sexta e por isso iniciamos a semana com um treinamento forte”, comentou o treinador.