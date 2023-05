Governo e Acisa fazem lançamento oficial de shows na ExpoAcre e anunciam novidades

Na manhã desta terça-feira (23) o Governo do Acre anunciou oficialmente os shows da Expoacre 2023. O evento de lançamento aconteceu no auditório da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa).

Os shows acontecerão na arena de shows do Parque de Exposições e trarão atrações do mundo sertanejo, além de noite gospel e semana voltada para a juventude.

As atrações confirmadas na edição 2023 são:

-Evoney Fernandes – 29 de julho

-Nattanzinho – 30 de julho

-Lukas Augustinho – 31 de julho

-Mari Fernandes e Zé Vaqueiro – 02 de agosto

-Lançamento da semana da juventude – 04 de agosto

-MC Kelvin – 05 de agosto

-Zé Neto e Cristiano – 06 de agosto.

Estavam presentes no evento a vice-governadora Mailza Assis; o secretário de turismo Marcelo Messias; Júlio César, representante do setor de eventos do governo; o presidente da Acisa, Marcelo Moura, e outras autoridades.

O secretário de turismo Marcelo Messias destacou o evento como uma grande vitrine. “A Expoacre é uma grande vitrine de entretenimento. Milhões de reais são movimentados na economia acreana”, destacou.

Mailza Assis agradeceu ao governador Gladson Cameli pela disposição na realização do evento e destacou os investimentos do governo na feira. Ela enfatizou também o espaço destinado ao público gospel. “Quero agradecer ao governador pelo espaço que será destinado esse ano ao público gospel, é um diferencial no evento”, enfatizou.

A vice-governadora disse, ainda, que o governo está pensando em adiantar o salário dos servidores com intuito de movimentar a economia.

Além da arena de shows, terão três palcos alternativos, que funcionarão durante toda a feira. Um será destinado apenas para o gênero gospel, outro terá shows sertanejos e o último terá shows de gêneros diversificados.