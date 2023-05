Homem quebra o pênis em 3 lugares durante posição sexual perigosa

Como morava em uma cidade pequena, o homem teve que esperar cinco horas desde o acidente até o atendimento médico. No posto de saúde de sua comunidade, ele recebeu apenas analgésicos. Enquanto isso, o pênis fratura chegava a gotejar sangue.

O tanzaniano teve de passar por uma cirurgia de emergência no hospital de Kilimanjaro para que o órgão fosse reconstruído, já que o órgão torcido e em um formato que os médicos descreveram como semelhante a um balão. Depois do procedimento e do período de recuperação, o pênis do paciente voltou a funcionar normalmente.

Posição perigosa

O acidente ocorreu quando a parceira estava por cima, uma das posições conhecidas por serem propensas a este tipo de acidente, já que o pênis pode escapar e atingir o períneo da outra pessoa, como de fato ocorreu. Com o choque, o órgão se fraturou em três lugares e começou a inchar e sangrar.

O caso dele foi descrito em um artigo publicado neste mês de maio na revista especializada International Journal of Surgery Case Reports. Segundo o relato dos médicos que o atenderam, o homem estava fazendo sexo com a esposa quando ouviu um som parecido com o de um estralar de dedos.

Apesar de não ter ossos, o termo “fratura” é usado para definir a ruptura da túnica albugínea – tecido fibroso que mantém o sangue circulando no órgão durante a ereção. Essa ruptura geralmente acontece quando o pênis é esmagado durante o sexo, sendo apertado com muita força enquanto está ereto.