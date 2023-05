Com 45 anos de história, Ipê lança Bosque Primavera, o mais novo bairro monitorado do Acre

A Ipê Empreendimentos, responsável por diversos imóveis na cidade de Rio Branco, no Acre, celebra 45 anos de história e de participação na vida dos rio-branquenses. Em 1978, José Eduardo, paulista, que havia escolhido o Acre para morar, fundou a empresa que, posteriormente, entregaria conforto e a segurança da casa própria para os acreanos.

O sonho da casa própria faz parte da vida de muitas pessoas e a Ipê Empreendimentos, em 45 anos, já vendeu mais de 20 mil lotes para a população do Acre. De acordo com o fundador da empresa, José Eduardo de Moura Leite, a Ipê surgiu por conveniência com déficit de habitação que o Estado do Acre passava na década de 70.

“Nós sabemos que uma parte da população ainda não tem casa própria e em função disso surgiu a ideia de fazermos o empreendimento voltado para as pessoas que estavam sem ter onde morar. Começamos com pequenos loteamentos e depois fomos ampliando à medida que a procura foi aumentando”, explica.

Inicialmente, a Ipê fazia empreendimentos com estrutura básica devido às condições da época. Segundo José Eduardo, a falta de material era grande devido à dificuldade do acesso ao Acre. “A medida que foi evoluindo, o Acre foi crescendo e a população foi enriquecendo, nós começamos a colocar uma infraestrutura mais completa. Hoje nós oferecemos uma estrutura completa, tem toda uma infraestrutura exigida por lei e dessa forma temos uma preferência quando oferecemos os nossos lotes, com prestações que cabem no bolso de cada um. Temos empreendimentos de alto, médio e de padrão mais simples, mais acessível a quem ganha 2,5 salários mínimos”, diz.

Para José Eduardo, a aceitação da empresa na cidade foi boa, devido ao déficit e os projetos eram sempre bem aceitos e bem vendidos. “Começamos com poucos colaboradores e hoje temos 120. Contamos com pessoas bastante credenciadas para cada setor da empresa, com escolaridade e preparo técnico alto, temos uma equipe muito boa. É uma equipe que veio até nós através de seleção e também pela identificação pelos nossos valores. As pessoas que se identificaram com nossos valores nos procuravam e sempre nos encaixaram conosco, de uma forma que temos uma equipe muito boa”, explicou.

Com a aceitação da empresa e capacitação da equipe, a Ipê Empreendimentos já proporcionou o sonho da casa própria para mais de 20 mil pessoas, em 26 loteamentos espalhados por Rio Branco, entre casas e prédios. Segundo José Eduardo, ainda há lotes disponíveis para venda, inclusive no novo projeto chamado Bosque Primavera, localizado após a Chácara Ipê.

“Nossa caminhada não foi fácil, encontramos muitas dificuldades, porque às vezes o entendimento de quem está fora do processo, está fora dessa situação de carência de habitação, não enxerga com o mesmo os olhos de quem está dentro do processo de procura, na oferta de um local para moradia digno e documentado para o cliente, então às vezes encontramos dificuldades”, disse.

Além disso, ressaltou a importância de instituições como a Prefeitura de Rio Branco, os cartórios e o governo do Estado, e outras entidades que estão ligadas a esse ramo, pois de certa forma colaboram com as atividades da empresa.

“O próprio Ministério Público, os órgãos da Prefeitura e do governo ligados ao meio ambiente têm sido muito participativos no sentido de nos orientar como melhor conduzir determinados assuntos de problemas, mesmo porque a Ipê sempre respeitou rigorosamente as leis e a questão ambiental que é de máxima importância para o bom andamento das atividades que exercemos”, ressaltou.

Bosque Primavera

O Bosque Primavera é o novo bairro monitorado da Ipê Empreendimentos localizado na avenida Dias Martins, a menos de 2km da Chácara Ipê. Para José Eduardo, o empreendimento é inovador, visto que é um loteamento aberto, administrado pela associação dos moradores, além de toda infraestrutura, onde terão lotes vazios para as pessoas adquirirem e construírem a casa da forma que preferirem ou com as casas já prontas.

O lugar é cercado por muros, com área verde além das exigidas pela lei, que são bosques que garantem um clima de tranquilidade e equilíbrio ao local. “No Bosque Primavera terá um acesso rápido a tudo que você precisa, o empreendimento está a poucos minutos do Lago do Amor, Universidade Federal do Acre, supermercados, farmácias, escolas e shopping.

O conceito inovador de bairro monitorado administrado pelos proprietários é a evolução do loteamento tradicional, proporcionando o perfeito equilíbrio entre um bairro aberto e um condomínio fechado. Além disso, haverá câmeras de alta resolução estrategicamente posicionadas, muro de segurança em todo o perímetro do bairro e central de monitoramento interligada ao CIOSP, da Polícia Militar, que trará a segurança e tranquilidade que o morador precisa.

45 anos da Ipê Empreendimentos

Celebrando os 45 anos de história, a empresa segue alcançando as metas estabelecidas, e uma delas, é a construção de empreendimentos apenas acima da cota de 118, visto que construções acima dessa cota não sofre com alagações em Rio Branco, o que garante a segurança de jamais sofrer com enchentes, como a que ocorreu em março deste ano.

Para José Eduardo, participar indiretamente dessa parte da vida das pessoas é uma satisfação muito grande. “Uma satisfação não só minha, mas de toda minha equipe de todos os meus colaboradores como de meus filhos, que estão junto comigo, todos os três trabalhando dentro da empresa em áreas distintas e eles também se sentem muito realizados e muito participantes como toda equipe nossa, que compõem o quadro da Ipê. É uma alegria de satisfação coletiva dentro da empresa”, disse.

Para aquele que ainda não conhece e tem interesse em adquirir a casa própria, basta ir à sede da empresa na Avenida Nações Unidas, 840, no bairro Bosque, próximo ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Os colaboradores estarão disponíveis de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 17h30 e aos sábados das 7h30 às 12h.