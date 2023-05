No Acre, mais de 70 mil famílias podem receber desconto na conta de energia; saiba mais

Conforme a lista divulgada pelo Grupo Energisa, os municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Tarauacá estão no topo do ranking de cidades que possuem o maior quantitativo de famílias com direito da Tarifa Social na conta de energia, mas que ainda não recebem o desconto na fatura.

O levantamento de dados foi feito a partir da junção de informações com dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e os da distribuidora de energia. Ao todo, são mais de 70 mil famílias que têm o direito, mas não recebem o benefício.

“O principal problema é quando o benefício está no nome de uma pessoa e a conta de luz no nome de outra. Então, esse cliente só precisa informar que, naquele imóvel, tem um beneficiário do programa social. Para melhorar a comunicação com a população, a gente está entrando em contato com as prefeituras para fazer caravanas de cadastramentos no auxílio”, ressaltou o coordenador de atendimento da Energisa Acre, Marcos Ribeiro.

No ano passado, o cadastro na Tarifa Social passou a ser feito automaticamente pelas distribuidoras de energia do país. Essas 70 mil famílias podem chegar a receber o desconto de até 65% na fatura de energia, mas por conta dessas divergências cadastrais ainda não recebem. O coordenador da Energisa Acre explica que, nesses casos, o consumidor deve procurar a empresa. “A atualização pode ser feita em qualquer canal de atendimento nosso e não precisa trocar a titularidade da unidade consumidora”, explicou.