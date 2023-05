Moradora do bairro Fazendinha, Kauanny Ferreira Scheid, de 18 anos, é a nova Miss Universo Senador Guiomard, e representante do município no Miss Universo Acre, que deve acontecer no mês de junho em Rio Branco. Natural de Rondônia, a acreana de coração foi aclamada na noite do último domingo (16) em evento realizado nas proximidades da Praça Central do município.

Nascida no estado de Rondônia, a miss concluiu o ensino médio e, atualmente, trabalha como maquiadora e influenciadora na cidade. A miss representará o município no Miss Universo Acre, ainda sem data divulgada.

Em entrevista exclusiva, à coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, a miss revelou algumas curiosidades sobre a sua vida e trajetória. Confira!

Douglas Richer: Conta um pouquinho da sua história no Acre?

Kauanny Ferreira Scheid: Não, nasci no estado de Rondônia, mas meus pais vieram para o Acre quando eu tinha 2 anos, fui criada minha vida inteira aqui.

Douglas Richer: Já participou de algum concurso de beleza?

Kauanny Ferreira Scheid: Já participei de desfiles de passarela quando tinha 12 anos, mas concursos não.

Douglas Richer: Essa é a primeira vez que você encara o universo miss?

Kauanny Ferreira Scheid: Sim, sempre foi meu sonho desde pequena, porém nunca tive muita oportunidade, então, acabei “desistindo” desse sonho, apesar de meu coração sempre bater muito forte por esse mundo miss. Quando recebi a oportunidade, não pensei duas vezes.

Douglas Richer: Qual a sensação de ser a Miss Senador Guiomard e em breve estar representado o município no Miss Acre?

Kauanny Ferreira Scheid: É incrível poder representar o município onde fui criada durante toda minha vida, me sinto extremamente honrada e feliz, e poder ter a oportunidade de participar do miss Acre é maravilhosa, tenho certeza que vou representar muito bem minha cidade e dar o meu melhor.

Douglas Richer: Já tá focada no Miss Acre?

Kauanny Ferreira Scheid: Sim! Primeiramente, quero agradecer a minha família e, principalmente, minha mãe que me acompanha em tudo, a prefeitura do município e também a prefeita Rosana Gomes por todo apoio. Agradeço muito a Meyre Manaus pela confiança e por todas as dicas maravilhosas; agradeço a minha amiga e assessora Geovania, que estava do meu lado a todo momento me ajudando em tudo; e agradeço a todos que me mandaram mensagens maravilhosas demonstrando todo amor e carinho por mim.