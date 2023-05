Revisão de Véspera PM MG Saúde: conhecimentos específicos

Foram publicados novos editais do concurso PM MG (Polícia Militar de Minas Gerais), sendo 60 vagas destinadas para o cargo de Oficial de Saúde.

A carreira exige nível superior de escolaridade na área compatível com a função a ser exercida, com salário inicial de R$11.037,14. As provas são previstas para 21 de maio.

Com isso, pensando sempre em ajudá-lo, o Estratégia Concursos preparou novidades. Neste sábado (20), a partir de 13h, nossos professores ministrará uma super revisão de véspera. NÃO PERCA!