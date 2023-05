Semana da Indústria inicia com anúncio de R$2,3 milhões para Infraestrutura do Acre

A Semana da Indústria, celebrada em todo o Brasil, teve início nesta segunda-feira (22) e investimentos de R$2,3 milhões na infraestrutura do Parque Industrial de Rio Branco foram anunciados.

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com a Federação das Indústrias (Fieac), reuniu na manhã desta segunda-feira (22), empresários do setor em frente ao novo pórtico do parque, na BR-364.

Segundo o secretário da Seict, Assurbanípal Mesquita, o poder público tem o dever de fomentar desenvolvimento econômico, proporcionando aos empreendedores e o cenário ideal para os investimentos. A indústria acreana foi responsável no primeiro trimestre deste ano, por 7,8 mil empregos, o que representa mais de 20 mil postos de trabalho indiretos.

O secretário de governo, Alysson Bestene, representou o governador Gladson Cameli no evento. Segundo ele, a determinação do chefe do Executivo foi de priorizar a indústria local. Já o presidente da Fieac, José Adriano Ribeiro, lembrou a situação de fragilidade da economia desde a pandemia e ressaltou que os investimentos no setor são estratégicos.

A presidente da Agência de Negócios do Acre, Waleska Bezerra, e o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa, Moisés Diniz, estiveram presentes no evento. Uma longa programação será desenvolvida durante toda a semana pelo governo do Acre em parceria com a Fieac, com ações em Rio Branco, Acrelândia e Cruzeiro do Sul.

Veja fotos de Clemerson Ribeiro: