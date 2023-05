Vaza foto íntima de MC Mirella na cama com cantor; veja

MC Mirella não tem um dia de paz. Depois de ter a própria gravidez divulgada sem seu consentimento, a cantora não tem tido sossego nem mesmo para aproveitar sua gestação. Apesar de já estar vivendo novamente o relacionamento com Dynho Alves, a funkeira teve uma foto íntima vazada.

Na imagem, divulgada pelo colunista Erlan Bastos, do site Em Off, Mirella aparece em clima de intimidade e ousadia com o cantor Vitinho Polêmico. No clique é possível ver a artista com roupas íntimas, na cama, e sendo apalpada pelo rapaz, com quem gravou uma parceria, na música ‘Agressividade’, lançada em maio do ano passado.

Na época da parceria, Mirella tinha se divorciado de Dynho, após envolvimento dele com Sthe Matos, em ‘A Fazenda’, mas a foto íntima só foi parar na web agora. Nas redes sociais, nenhum dos dois se pronunciaram sobre o clique antigo.