Vídeo: sucuri faz “ninho de amor” para acasalar com diversos machos

Viralizou nas redes sociais um vídeo do momento em que uma sucuri forma um “ninho de amor” para acasalar com diversos machos. Nas imagens, uma quantidade de serpentes rodeam o animal. Inicialmente, internautas acreditavam que a cobra estava com seus “filhotes”.

De acordo com o biólogo Christian Raboch, que divulgou as imagens, esse "ninho do amor" ocorre na época de reprodução da sucuri, que pode acasalar ou até se alimentar de algum dos "pretendentes". Ainda segundo o biólogo, os machos são consideravelmente menores do que as fêmeas. Ele esclareceu que o momento não se tratava de um passeio entre "mamãe e filhotes", mas de um acasalamento. Para um acasalamento ocorrer, são necessários diversos machos para uma única fêmea, segundo informações do Aquário de São Paulo. O período reprodutivo das sucuris ocorre anualmente durante o outono, e a gestação dura cerca de sete meses. Uma fêmea pode gerar de 20 a 40 filhotes por ninhada.