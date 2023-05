Viih Tube ganhou pelo menos R$ 2 milhões em 24 horas com marca de brinquedos inspirada na filha

Após se tornarem pais da pequena Lua, o casal de ex-BBBs Viih Tube e Eliezer aproveitaram o Dia das Mães para lançar uma marca de brinquedos infantis, a “Baby Tube”. Com produtos que vão de mordedores a naninhas, o lançamento teve cerca de 30 mil pedidos nas primeiras 24 horas, rendendo pelo menos R$ 2 milhões para a influencer.

A ideia da marca é oferecer produtos que acompanhem as fases de crescimento de Lua, de forma que a primeira linha contém brinquedos especialmente para bebês. Considerando o preço do acessório mais barato, um mordedor chocalho que está na pré-venda, custando R$ 65,70, a influencer arrecadou pelo menos R$ 1.971.000 no primeiro dia de vendas. O produto mais caro é o kit “melhor amigo”, também na pré-venda, que vem com duas naninhas e custa R$ 149,70.

Com personagens que trazem temas da maternidade e dicas de recomendações médicas para o desenvolvimento de bebês, a “Baby Tube” tem divulgação focada nas redes sociais, principalmente o Instagram, onde o casal soma mais de 32 milhões de seguidores.