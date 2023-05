WhatsApp ganha recurso para editar mensagens; veja como fazer

O WhatsApp agora permite editar as mensagens enviadas pelo app, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). O recurso, que era muito aguardado, está sendo liberado aos poucos globalmente já a partir desta segunda-feira (22) e deve chegar para todos os usuários no decorrer das próximas semanas. Com a novidade, é possível fazer edições no conteúdo enviado em até 15 minutos após realizado o envio. Nas linhas a seguir, saiba tudo sobre a nova função de editar mensagens no WhatsApp.

Para editar uma mensagem enviada no WhatsApp, será preciso dar um toque longo no balão da mensagem e, então, tocar sobre “Editar”. O conteúdo modificado será sinalizado com a etiqueta “Editado” – assim, os usuários poderão saber quando você fizer alguma alteração nas mensagens. Será possível fazer a edição em todas as versões do WhatsApp, seja mobile ou web.