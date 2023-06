Acre gastou mais de R$ 23 milhões com presidiários em apenas um mês, diz CNJ

Um levantamento da Secretaria Nacional de Políticas Penais elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), apontou que o Acre gasta em média, mensalmente, R$ 2,8 mil com cada detendo nas Unidades Penitenciárias do estado.

O valor corresponde a gastos com necessidades básicas dos detentos, salários de servidores, serviços de transporte, tecnologias e custos de penas alternativas.

Os dados do CNJ indicam ainda que o Acre gasta pouco mais de R$ 2,8 mil mensais – 41,94% maior do que a média nacional.

Ainda de acordo com o levantamento, o Sistema Penitenciário do Acre já foi responsável por gastar mais de R$ 23,2 milhões aos cofres públicos, em março de 2023. Atualmente, a população carcerária do Acre ultrapassa os 8 mil detentos.

Além disso, no estado, nos três primeiros meses de 2023, houve um aumento de 78,8% nos gastos com os presos. Comparado aos meses anteriores, esse foi o maior valor médio dos últimos 14 meses no Acre.