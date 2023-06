Brunna Gonçalves expõe tatuagem íntima em foto quente com Ludmilla

Brunna Gonçalves, de 31 anos, resgatou na segunda-feira, 12, alguns cliques com sua esposa, Ludmilla, de 28 anos, para celebrar o Dia dos Namorados. Em uma das fotos, porém um detalhe chamou atenção: a aparição de uma tatuagem íntima.

Na imagem em questão, Ludmilla aparece com a boca nas partes baixas de Brunna. Nessa mesma imagem, é possível avistar uma tatuagem na região da virilha de Brunna. O desenho ou palavra não foi identificado.

Na legenda do Instagram, Brunna Gonçalves se declarou para a esposa. “Que sorte a minha já ter encontrado minha alma gêmea! Minha eterna namorada, eu amo tanto a gente, nosso relacionamento, o respeito e cumplicidade que nós temos uma com a outra. Obrigada por todos os momentos, te amo até depois do fim”, escreveu a dançarina. “Te amo, minha pessoa favorita”, respondeu Ludmilla, em um comentário na postagem.

Assim como o casal ousou nos registros, os fãs não pouparam pouparam comentários apimentados. “Gente, tive que dar zoom”, escreveu uma seguidora de Brunna. “Cheirinho de sucesso”, brincou outro fã da dançarina. “A última foto é como eu queria estar”, afirmou uma terceira admiradora. “Escrava do charque”, apelidou uma fã.