Confira lista atualizada de remédios gratuitos na Farmácia Popular

O governo federal ampliou o programa Farmácia Popular, que concede remédios de graça e ou com descontos de até 90% Na lista, há mais de 40 medicamentos; saiba com conseguir.

Quais são os remédios de graça na Farmácia Popular 2023?

O Farmácia Popular 2023 oferece a todos os cidadãos, ao todo, 22 medicações para controle da asma, da diabetes e da hipertensão. A lista completa dos medicamentos pode ser consultada aqui.

Asma

brometo de ipratrópio (0,02 mg e 0,25 mg)

dipropionato de beclometasona (50 mcg, 200 mcg e 250 mcg)

sulfato de salbutamol (100 mcg e 5 mg).

Diabetes

cloridrato de metformina (500 mg, com e sem ação prolongada, e 850 mg)

glibenclamida (5 mg)

insulina humana regular (100 ui/ml)

insulina humana (100 ui/ml).

Hipertensão

atenolol (25 mg)

besilato de anlodipino (5 mg)

captopril (25 mg)

cloridrato de propranolol (40 mg)

hidroclorotiazida (25mg)

losartana potássica (50 mg)

maleato de enalapril (10 mg)

espironolactona (25 mg)

furosemida (40 mg)

succinato de metoprolol (25 ml)

Como Encontro as Unidades Credenciadas na Farmácia Popular?

As farmácias credenciadas são identificadas através de banners oficiais do programa, que devem estar posicionados nas fachadas dos estabelecimentos. Mas na dúvida, a lista de estabelecimentos está disponível no site do Ministério da Saúde.

Após oito anos sem novas farmácias credenciadas, o Ministério da Saúde retoma as novas habilitações priorizando os municípios de maior vulnerabilidade que aderiram ao programa Mais Médicos. Ao todo 811 cidades poderão solicitar credenciamento de unidades em todas as regiões do país, sendo 94,4% delas no Norte e Nordeste. Dessa forma, o acesso à saúde passa a ser completo para essa população – do atendimento médico ao tratamento.

Farmácia Popular 2023 para quem é do Bolsa família

Os beneficiários do Bolsa Família têm direito a uma série de medicamentos gratuitos através da Farmácia Popular, desde anticoncepcionais a fraldas geriátricas. Veja a lista:

Anticoncepcionais

acetato de medroxiprogesterona (150 mg)

etinilestradiol (0,03mg) + levonorgestrel (0,15 mg);

noretisterona (0,35 mg);

valerato de estradiol (5 mg) + enantato de noretisterona (50 mg)

Dislipidemia (colesterol alto)

sinvastatina (10 mg, 20 mg e 40 mg)

Doença de Parkinson

carbidopa (25 mg)

levodopa (250 mg)

cloridrato de benserazida (25 mg)

levodopa (100 mg)

Glaucoma

maleato de timolol (2,5 mg e 5 mg)

Incontinência

fralda geriátrica

Osteoporose

alendronato de sódio (70 mg)

Rinite

budesonida (32 mg e 50 mg)

dipropionato de beclometasona (50 mcg/dose)

Diabetes tipo 2 + doença cardiovascular (> 65 anos):

dapagliflozina (10 mg)