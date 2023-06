ContilNet prepara lista de locais para celebrar o Dia dos Namorados; confira

Na próxima segunda-feira (12) é comemorado o Dia dos Namorados, data popular entre os apaixonados e que movimenta o comércio gastronômico na capital acreana. Restaurantes e espaços por toda a cidade já se preparam para receber os casais, com cenário romântico, música ao vivo e cardápios especiais para todos os gostos e bolsos.

Para os casais que desejam sair e fazer um jantar romântico, o Contilnet fez um levantamento de alguns locais que estarão prontos para recebê-los durante todo o final de semana e nesta data especial. Confira:

Deck

O Deck, já está preparando o espaço para os dias 11 e 12 de junho. O espaço, localizado na Avenida Getúlio Vargas, no Bosque, contará com uma decoração temática romântica, e um menu especial para a ocasião. Para quem deseja celebrar o momento de forma mais íntima, o restaurante já está aceitando agendamentos de pedidos, basta entrar em contato pelo número (68) 3228-3154.

Gran Reserva

O Gran reserva está organizando um jantar para os casais no sábado (10). A mesa está sendo vendida por R$ 330, com open bar de Heineken e drinks, jantar e decoração temática. A atração musical é Iana Sarquis e DJ. As vendas de mesas são pelo telefone (68) 98113-2170.

A Confraria Gastrobar

A Confraria está preparando uma noite com muito rock e um repertório apaixonado. A Love Metal acontece no sábado (10) e tem como apresentação principal a cantora Laurence Lacerda, de Porto Velho, a partir das 21h. A mesa para quatro pessoas custa 250,00, já a mesa para seis pessoas, R$ 350, a entrada individual sai por R$ 50.

Jupará Via Verde

A Jupará está preparando uma seresta para o Dia dos namorados. Será uma noite com muita música, bebidas e um cardápio especial. Para reservar uma mesa, basta entrar em contato através do número (68) 9 9215-0770.

Vila Rio Food Park

A Vila Rio abrirá na segunda-feira (12) para receber os namorados, com muito romantismo. Além de uma diversidade de restaurantes, os casais poderão concorrer a sorteios de vários brindes, dentre eles, jóias e diárias de hotel.

Pão de Queijo Buffet

Com o tema “Celebre o Amor”, a noite romântica do Pão de Queijo terá música ao-vivo e um jantar especial para os enamorados. As vagas são limitadas, e podem ser reservadas através dos telefones (68) 99990-6655 e (68) 99985-2775.

Salu Lounge

Um dos mais novos espaços de Rio Branco também contará com um jantar romântico para o Dia dos Namorados. Os casais terão direito à entrada, prato principal, sobremesas e bebidas. O valor por casal é de R$ 240 e as reservas podem ser feitas pelo número (68) 99212-3397

Nobile Suítes Rio Branco

O hotel terá duas opções de programação para os casais. No sábado (10), será realizado um jantar romântico, com massas e sobremesa. O valor do jantar é de R$ 170 por casal. Outra opção são as hospedagens, com espumante, frutas e café da manhã. Há três possibilidades de pacotes: Superior – R$ 600; Luxo – R$ 650; Premium – R$ 690. As reservas podem ser feitas pelo telefone (68) 3212-3100.

Jarude Restaurante

O Restaurante Jarude, no bairro Aviário, lançou um especial de Dia dos Namorados. Para agendar um jantar delicioso, garanta sua reserva pelo (68) 99238-6044.