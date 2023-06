Criminosos tentam explodir residência com dinamite no interior do Acre

Uma residência na noite deste sábado (10) foi alvo de um ataque criminoso na rua João Jovino, no bairro Leonardo Barbosa, em Brasiléia, no interior do Acre. De acordo com as informações da polícia, a família estava dentro da residência quando faccionados pularam o muro da escola Elson Dias Dantas, no bairro Leonardo Barbosa, e se aproximaram da casa.

Neste momento, os bandidos acenderam uma dinamite e jogaram dentro do imóvel. Um dos moradores percebeu a intenção de explodir a casa, pegou a bomba e jogou pela porta de trás.

Embora a explosão não tenha ocorrido dentro da residência, acabou destruindo duas caixas d’água e o teto de uma área de serviço. Após o crime, os faccionados fugiram do local por dentro da escola. Ainda segundo apurado pela reportagem, nenhuma pessoa da família ficou ferida durante esse ataque criminoso. Policiais civis e militares foram acionados e estiveram no local colhendo informações sobre essa ação criminosa e fizeram diligências para tentar prender os acusados.

A polícia afirma que os moradores que residem no local há cerca de 20 anos não possuem envolvimento com o crime organizado e todos desconhecem as causas que motivaram a tentativa de explosão da residência. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município de Brasiléia, onde foi instaurado um procedimento investigatório para apurar os fatos.

Uma nota foi feita por uma das moradoras da residência, Janiele Vieira Farrapo, que é funcionária pública e engenheira agrônoma, e diz que ninguém de sua casa faz parte do crime organizado e moram no bairro Leonardo Barbosa há cerca de 20 anos, e que não possuem desavenças com ninguém.

Veja a nota na íntegra:

Nota de Repúdio