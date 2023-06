Do Acre, influencer Juh Vellegas abre o jogo e revela se toparia entrar no BBB; ASSISTA

A influenciadora acreana Juh Vellegas concedeu entrevista para a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, na noite desta sexta-feira (9), e revelou de uma vez por todas se toparia ou não participar do reality.

Questionada por este colunista sobre inscrição para participar do reality, a acreana revelou que não realizou e não está preparada no momento para entrar no BBB: “Não, ainda não rolou inscrição. Meu psicológico ainda não tá bom para essas coisas”, comentou Vellegas.

Veja na íntegra o vídeo: