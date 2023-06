Do hobby ao trabalho: acreana com milhares de visualizações nas redes ganha a vida com K-pop

O K-pop tem crescido e ganhado cada vez mais fãs desse tipo de música e no Acre não seria diferente. A acreana Thaline Frost, de 25 anos, é professora de dança desse ritmo e criadora de conteúdo com mais de 87 mil seguidores no Instagram.

A jovem, que é fã de kpop, ganha a vida produzindo conteúdos para o Instagram, YouTube e TikTok, além de dar aula de dança online e presencial com as coreografias de K-pop.

“Eu comecei a produzir conteúdo para internet em 2015. Inicialmente, eu gravava apenas vídeos de dança para o YouTube. Nessa época, eu estava começando a sentir vontade de aprender coreografias de k-pop e, como eu via muitas pessoas fazendo isso e postando no YouTube, eu decidi fazer o mesmo. Eu via como uma forma de registrar que aprendi aquela coreografia”, contou ao ContilNet.

Thaline disse que o nome Frost surgiu após o primeiro cosplay – arte performática de representação de personagem – que fez, de Jack Frost, um personagem do filme A Origem dos Guardiões.

Fã de kpop há quase 9 anos, Frost não imaginava que teria tantos seguidores e que um dia poderia tornar algo que era apenas um hobby, em um trabalho. “Há pessoas do Brasil inteiro me acompanhando, principalmente de São Paulo”, disse.

As vezes, tudo que um fã mais quer é ser notado pelos seus artistas preferidos. Ao ContilNet, Thaline disse que já participou de concursos de dança online e cantores de kpop assistiram o vídeo dela. Além disso, também já foi em shows e assistiu os artistas de perto.

No Acre, o público que consome kpop tem aumentado cada vez mais, visto que os eventos voltados para essa área tem tido cada vez mais participantes.

“Hoje em dia é bem mais fácil encontrar alguém que goste desse tipo de música. Já participei de alguns eventos de kpop aqui no Acre, onde fiz apresentações, workshops e foi jurada de competições de dança”, explicou.

No YouTube, Frost acumula mais de 300 mil inscritos e no TikTok já são mais de 128 mil. Ao todo, o seu público soma mais de 500 mil pessoas em todas as redes. O perfil voltado para os workshops de dança, o Workfrost, conta com quase 5 mil seguidores.

Além dos conteúdos de dança, Frost também faz vídeos de humor com os astros do kpop, além de mostrar toda a criatividade em reproduzir looks dos cantores todos feitos em casa.

K-pop

Korean pop é um gênero musical pop que surgiu na Coréia do Sul. Com características marcantes, o Kpop tornou-se uma febre, e hoje é tocado em todo o mundo. Grupos como Black Pink, BTS, EXO, Twice e outros são considerados os mais famosos do mundo.