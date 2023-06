Empresária do Acre, Ana Maria Leite comemora 80 anos em resort na Bahia; FOTOS

Interina: Cláudia Souza

80 ANOS

Quinta-feira, dia 15 de junho, Ana Maria Leite reuniu amigos e familiares em um badalado resort na Bahia, para comemorar mais um ano de vida. A aniversariante agradeceu a presença de todos, a alegria da comemoração e a bênção que é estar viva, nesse grande momento ao lado dos filhos, noras e netos, o fim de semana da família Leite foi pleno de alegrias.

80 anos, de Ana Maria Leite, uma linda história de vida e amor pela família!

A aniversariante com toda a família.

Aniversariante do último sábado, dia 17, a drª Cely Bussons ladeada por sua mãe Cilene e a tia, Dra Joicely Melo.

Em Maceió, Zilzinia Rocha Cavalcante comemorou seu 80Tentão. Da coluna felicitações!

PARABÉNS PARA TALITA

A amizade se transformou em irmandade e, como prova dessa união, nessa quarta (14), Joisse Andrade, Patrícia Zanforlin e Marina Monteiro organizaram uma surpresa para comemorar o aniversário da empresária Talita Marinho. No Paris Garden, à noite, amigos mais próximos da aniversariante celebraram sua idade nova regada aos melhores pratos da casa, luxuosos vinhos e bons assuntos. Esta colunista parabeniza a querida Talita pelo seu aniversário e por ser essa pessoa querida, dedicada e competente. Que a vida continue te presenteando com muitas alegrias, realizações. Felicidades! Confiram alguns flashes.

BANCO DE OLHOS

No intuito de ampliar e aprimorar os serviços de saúde oftalmológica no Estado do Acre, o deputado Eduardo Velloso fará uma importante parceria entre o Hospital de Base do Distrito Federal e o governo estadual. Essa colaboração tem como objetivo principal retomar os transplantes oculares no Estado e, ao mesmo tempo, criar um banco de olhos para atender às necessidades da população acreana. Os transplantes oculares são procedimentos cirúrgicos complexos e de grande importância para pessoas que sofrem de doenças ou lesões oculares graves. No entanto, a falta de recursos e infraestrutura adequados tem sido um obstáculo para a realização dessas intervenções no Estado do Acre. Com a parceria estabelecida, será possível contar com profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração, garantindo um atendimento de qualidade e segurança aos pacientes acreanos.

Além disso, a criação do Banco de Olhos do Estado do Acre será um marco histórico na saúde ocular da região. Esse banco permitirá o armazenamento e a distribuição de tecidos oculares para transplantes, agilizando o processo e aumentando as chances de sucesso dos procedimentos.