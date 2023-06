Filha de ex-vice-prefeito faz emocionante homenagem ao falecido pai, no dia de seu aniversário

A enfermeira Ana Rosa Furtado, filha do ex-prefeito de Sena Madureira, Moacir Furtado, prestou uma homenagem ao pai neste domingo (25), no dia em que ele faria 71 anos. Natural de Sena, Moacir Furtado era servidor público aposentado e foi vice-prefeito de Sena no segundo mandato da prefeita Toinha Vieira que terminou em 2004.

Em mensagem na sua conta do Instagram, a filha do político acreano falou da saudade e encheu o pai de elogios: “Oi meu amor, eu acordei tão triste, e com aquela saudade que não passa nunca. Com o coração tão vazio. Mais em fim, hoje seria seu aniversário. Mas como o senhor não está aqui entre nós. Eu jamais poderia deixar de vim aqui lhe parabenizar. Porque se estivesse vivo estaríamos comemorando com muita alegria. Seria uma grande festa G. Mas ficaram só as lembranças de um grande homem, pai, esposo, que o senhor foste para todos nós. Isso eu tenho certeza. Feliz aniversário meu Pai. Todo amor que deixou em meu coração e todos os seus ensinamentos que carrego comigo são a certeza de que você jamais desaparecerá da minha memória. Te amooo Pai.”, escreveu.

O ex-vice-prefeito da cidade de Sena Madureira, no interior do Acre, Moarcir Furtado, morreu aos 69 anos na madrugada de 4 de julho de 2021 em São Paulo, vítima da Covid-19. Após o traslado de São Paulo para o Acre, o político foi velado e sepultado no cemitério São João Batista em Sena Madureira.