Gretchen detona haters e provoca com fotos ousadas de fio dental

Grechen perdeu a paciência mais uma vez com os comentários maldosos que recebeu em publicações recentes sobre sua aparência em uma foto que publicou de biquíni. No vídeo em que se pronuncia, a cantora colocou também cenas quentes com o esposo, ostentando seu bumbum em um fio dental.

Nas imagens, ela aparece quase nua, usando apenas uma calcinha fio dentral com strass. Seu marido, o saxofonista Esdras de Souza, aparece nas imagens apertando os glúteos da amada.

Na legenda, Gretchen provocou seus haters. “Agora bora falar com vontade haters? Convidando só as recalcadas e infelizes para olhar cada foto no close. E sem poder comentar porque vou desativar os comentários”, disparou.

Veja as imagens compartilhadas e o desabafo: