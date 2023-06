Pode fazer sexo com vontade de fazer xixi? Saiba os riscos

Quem nunca começou a fazer sexo com aquela vontade de fazer xixi e continuou para não precisar ir ao banheiro antes e cortar o clima que atire a primeira pedra. Contudo, por mais inofensivo que possa parecer, fazer sexo com a bexiga cheia pode trazer riscos tanto para a saúde quanto para a dinâmica sexual.

De acordo com a ginecologista Denise Maciel, as consequências do sexo com vontade de fazer xixi são diferentes para a mulher e para o homem. Enquanto para a mulher é mais prejudicial, para o homem não faz tanta diferença por conta do tamanho da uretra, que é bem mais comprida.

“Para as mulheres, a prática aumenta as chances de infecção urinária porque a penetração facilita a entrada de bactérias na bexiga. Por isso, o recomendado é ir ao banheiro antes e depois do sexo”, diz.

Também é importante ficar atento aos riscos de deixar escapar urina durante o sexo. Afinal, dependendo do quanto a bexiga estiver cheia, no momento do orgasmo e consequente relaxamento, as chances de escapar xixi são altas.

“Além disso, é melhor parar e ir esvaziar a bexiga do que passar o sexo inteiro pensando em segurar a urina o que pode inclusive dificultar o orgasmo”, indica Dra. Denise.