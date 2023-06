Quinari lança reality show musical e promete revelar novo astro no Acre; veja candidatos

Reality show musical no Acre? Temos! Isso mesmo, a Prefeitura de Senador Guiomard, através da Fundação Municipal de Cultura e Desporto Adilá Vieira lançou no dia 10 de junho o “Canta Quinari 2023”. Em suas redes sociais, a organização compartilhou a apresentação de todos os candidatos.

De acordo com a organização, duas categorias foram elaboradas para a disputa, sendo elas: músicas ‘gospel’ e ‘secular’. Segundo os organizadores, as eliminatórias começam no início de julho, na Praça Fontenelle de Castro. O evento ainda não divulgou detalhes da premiação, porém, as torcidas já agitam os comentários das publicações nas redes sociais do evento.

Ficou curiosa para conhecer todos os candidatos? Clique AQUI! A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, separou alguns candidatos.

Assista: