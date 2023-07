Aeronáutica: sai edital da EEAR com 225 vagas para sargentos

Foi publicado o segundo edital de concurso Aeronáutica para a EEAR. A oferta é de 225 vagas para o Curso de Formação de Sargentos, destinado a candidatos de ambos os sexos com o nível médio de escolaridade.

A Escola de Especialistas da Aeronáutica vai preencher vagas para o CFS 2/2024, que abrange jovens de várias especialidades.

Além de nível médio completo, ainda é necessário ter idade entre 17 e 25 anos (até dezembro de 2024). A seleção não conta com requisito de altura mínima.

Durante o curso de formação, o candidato é nomeado aluno (praça especial). Após a conclusão das aulas, ocorrerá a graduação à terceiro-sargento, com remuneração de R$3.825.

O CFS é ministrado sob regime de internato militar na EEAR, em Guaratinguetá-SP, com duração aproximada de dois anos e abrange instruções nos Campos Geral, Militar e TécnicoEspecializado.

Veja a distribuição das vagas do concurso EEAR 2024/2

O segundo edital de concurso EAAR para o ano de 2024 trouxe uma oferta de 225 vagas, que estão distribuídas por duas das quatro opções que costumam ser disponibilizadas:

Opção 1 – ambos os sexos

BCO Comunicações – 24 vagas;

BMA Mecânica de Aeronaves – 30 vagas;

BMB Material Bélico – 9 vagas;

BFT Fotointeligência – 8 vagas;

BEI Eletricidade e Instrumentos – 6 vagas;

BEP Estrutura e Pintura – 10 vagas;

BMT Meteorologia – 18 vagas;

BSP Suprimento Técnico – 14 vagas;

SAI Informações Aeronáuticas – 12 vagas;

SEM Eletromecânica – 12 vagas;

SGS Guarda e Segurança – 20 vagas;

SBO Bombeiro – 5 vagas;

SCF Cartografia – 2 vagas;

SDE Desenho – 3 vagas;

SML Metalurgia – 2 vagas.

Opção 2 – ambos os sexos (Controle de Tráfego Aéreo)

BCT – Controle de Tráfego Aéreo: 50 vagas.

A seleção conta com reserva de oportunidades para candidatos negros, além da disputa em ampla concorrência.

Aeronáutica recebe inscrições para concurso da EEAR em julho

As inscrições para participar no concurso da EEAR serão recebidas a partir das 10h do dia 10 de julho e vão até as 15h do dia 28 de julho, pela internet.

Os cadastros deverão ser realizados pelo site da Aeronáutica.

Será preciso preencher o formulário com todos os dados solicitados. Em seguida, gerar o boleto e quitar a taxa de R$80.

Inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico), que sejam membro de família de baixa renda ou seja doadores de medula óssea, poderão pedir a isenção do valor da taxa. Os pedidos serão aceitos durante todo o prazo de inscrição.

Etapas do concurso EEAR

A EEAR realiza, anualmente, dois concursos para ingresso no CFS. O primeiro teve edital em dezembro e já aplicou provas.