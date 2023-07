Atleta da AABB Rio Branco é medalha de ouro na Copa Brasil de Natação em Águas Abertas

Representando o Estado do Acre, Jerônimo Santos Brasil deu nome e orgulho na 10ª edição da Copa Brasil de Natação em Águas Abertas, realizada dia 8 de julho, na Ilha do Mosqueiro, em Belém (PA).

O atleta ficou em primeiro lugar na categoria sênior, na prova de 5 quilômetros, fez a maratona aquática em 1h35. Vale ressaltar que as preparações para as maratonas aquáticas começaram em 2013. Ele competiu em todas as categorias; júnior, sênior, masters e absoluto. O nadador de 43 anos, está na equipe da AABB desde o ano de 1995, quando começou a carreira competitiva.

A coordenadora do Meta Kids Priscila Couto Reis gravidíssima e animadíssima com parte de sua equipe no tradicional Arraial do Colégio Meta realizado nos dias 1 e 2 de julho.

O estúdio Belas comemorou esta semana seu terceiro aniversário com um animado arraial no último sábado. As sócias Ana e Juliana também celebram as novas instalações do local que agora possui espaço para quem gosta do bronzeamento natural e continua com o famoso “paredão do bronze” em apenas 30 minutos para quem não gosta de fazer careta para o sol.

Outra novidade do estúdio Bellas é o salão administrado pela cabeleireira Elka Kattar.

A funcionária pública aposentada Terezinha Mendes comemorou seu aniversário na última segunda-feira junto com os colegas de treino da Clínica e academia Espaço Vital.

Três gerações juntas para celebrar os 70 anos da matriarca Maristela Oliveira, ocorrido dia 9 de julho na residência da família. A filha Joelma e a neta Yasmin Oliveira Paes eram puro contentamento.

O elegante casal Celso e Sárvia Lima causando na Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil (CMSB) realizada no Estado de Rondônia.

Flash da estudante Cecília Afanazzi no dia que completou 20 anos.

O belo casal Tatiana Roque e Simon Araújo num ensaio para a Ótica Moderna.

O cirurgião dentista André Maia e sua equipe da clínica Camoa-Ac agora realizando lipo de papada. Agendamentos (68) 99205-0468 e @camoaac

O colunista e apresentador do portal ContilNet fez pit stop no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Teresina. No Piauí participou como convidado do estilista piauiense Laéllyo Mesquita, para o lançamento do retorno de sua marca e seu primeiro desfile profissional.

Entre os convidados de Laéyllio, o pernambucano Walério Araújo participou do lançamento da coleção e várias celebridades da internet, entre elas Cremosinho, Yarle Ara, Mathy Lemmos, Alexia Brito, e outros.

Quem também estava presente foi a advogada e ex- A Fazenda Deolane Bezerra. A artista foi uma das entrevistadas do colunista.

Uma das estrelas da noite, a cantora sertaneja Paula Matos também cedeu entrevista exclusiva ao colunista onde revelou novidades para 2023.

Online

*Será na Chácara Modelo a 10ª edição do Leilão Direito de Viver dia 15 de julho a partir do meio dia com uma deliciosa feijoada e o lançamento do bingo do HA.

*O “Arraiá da Associação Jarbas Passarinho” será dia 30 de julho na escola Glória Perez.

*Irreparável a perda do poeta acreana Mauro Modesto para a cultura acreana.

*Começaram as inscrições de animais, veículos e dos condutores para a Cavalgada 2023. Devem ser feitas na sede da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo do Acre (Sete), na Rua Floriano Peixoto, bairro Base, em Rio Branco, das 8h ao meio-dia. Prazo termina no dia 25 de julho.

*Madrugada de susto na última terça-feira (11), no Aeroporto Internacional de Rio Branco quando um avião da Companhia Avianca realizou um pouso de emergência. O avião fazia a rota da capital do Chile, Santiago, com destino a Bogotá, na Colômbia. O motivo foi um comissário de bordo passar mal e precisar de socorro em terra.

*Wania Pinheiro volta com o estúdio do portal ContilNet na Expoacre 2023. Ela afirma que vai causar com criatividade e uma equipe afinada nas transmissões ao vivo.

*A ACOS (Associação dos Colunistas Sociais do Acre) na contagem regressiva para a eleição da nova diretoria. Os colegas jornalistas\colunistas Jackie Pinheiro e Luís Theodoro concorrem a presidência.

*Governo do Estado do Acre anunciou pagamento da valorização de servidores e da primeira parcela do 13º

Na última terça-feira (11) pelo governador Gladson Cameli. Serão mais de R$ 120 milhões a mais injetados na economia do estado a ser absorvido pelas atrações da Expoacre 2023.

*De acordo com a OCDE, as negociações coletivas devem ajudar a aliviar a pressão que a IA pode exercer sobre os salários, ou seja 30% dos empregos correm risco de serem perdidos.

*Ainda acordo chocada com a notícia dos bilionários fazendo bilionarice num supositório macabro navegado por controle de Playstation. Fico imaginando como é ter tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que o sonho seja ir pra um lugar onde esse dinheiro não valha absolutamente nada. OMG!!!

*Na verdade, vivemos um dia após o outro há 3 anos quase exatamente do mesmo jeito e quando me dei conta: já estamos em julho de 2023.

*A avaliação positiva do ministro Fernando Haddad disparou de 26%, em maio, para 65%, em junho. Em março, esse índice era de 10%. Já a avaliação positiva sobre o governo é de 20%, menos da metade de quem julga os seis primeiros meses como negativos — 44%.

*”A filosofia antiga propunha à Humanidade uma arte de viver. Por outro lado, a filosofia moderna aparece acima de tudo, como a construção de um jargão técnico reservado a especialistas.”

Pierre Hadot

A lenda de Evelyn Roe

Quando veio a primavera e o mar ficou azul a bordo chegou com a última canoa a jovem Evelyn Roe. Usava um pano sobre o corpo, que era bonito, bem vistoso.

Não tinha ouro ou ornamento exceto o cabelo generoso.

– “Seu Capitão, leve-me à Terra Santa Tenho que ver Jesus Cristo.”

– “Venha junto, pois somos tolos, e é uma mulher como não temos visto.”

– “Ele recompensará. Sou uma pobre garota. Minha alma pertence a Jesus.”

-“Então pode nos dar seu corpo! Pois o seu senhor não pode pagar: Ele já morreu, dizem que na cruz.”

Eles navegavam com sol e vento, e Evelyn Roe amaram. Ela comia seu pão e bebia seu vinho, mas sempre chorava.

Eles dançavam à noite, dançavam de dia. Não cuidavam do timão. Evelyn Roe era tímida e suave; eles eram duros e sem coração.

A primavera se foi. O verão acabou. Ela à noite corria, os pés em sujas sapatilhas de um mastro a outro, olhando no breu procurando praias tranquilas a pobre Evelyn Roe.

Ela dançava à noite, dançava de dia. E ficou quase doente, cansada.

-“Seu Capitão, quando chegaremos à cidade Sagrada?”

O capitão estava em seu colo e sorrindo a beijou:

-“De quem é a culpa, se nunca chegamos só pode ser de Evelyn Roe.

-” Ela dançava à noite, dançava de dia até ficar inteiramente esgotada. Do capitão ao mais novo grumete Todos estavam dela saciados.

Usava um vestido de seda com uns rasgões, remendos e na fronte desfigurada tinha uma mecha de cabelos sebentos.

– “Nunca te verei, Jesus com esse corpo pecador. A uma puta qualquer não podes dar teu amor.

– ” De um lado para outro corria os pés e o coração lhe começavam a pesar: Uma noite, já quando ninguém via desceu para o mar. Isto se deu no fim de janeiro. Ela nadou muito tempo no frio A temperatura aumentará os ramos floresceram, somente em março ou abril.

Abandonou-se às ondas escuras que a lavaram por dentro e por fora. Chegará antes à terra Sagrada pois o capitão ainda demora.

Ao chegar ao céu, já na primavera São Pedro, na porta, a recusou:

-“Deus me disse: Não quero aqui a prostituta Evelyn Roe.”

Ao chegar ao inferno o portão fechado encontrou: O Diabo gritou:

– “Não quero aqui a beata Evelyn Roe.”

Assim vagou no vento e no espaço e nunca mais parou. Num fim de tarde eu a vi passar no campo: Tropeçava muito. Não encontrava descanso a pobre Evelyn Roe.

(Bertolt Brecht)