Bocalom se reúne com diretores da maior empresa de consultoria hídrica do mundo

Em sua estada na capital gaúcha Porto Alegre, o prefeito Tião Bocalom aproveitou para conhecer o sistema de elevatórios e diques responsáveis pela drenagem das águas pluviais, para evitar alagações na cidade.

É um sistema administrado pelo Departamento Municipal de Águas e Esgotos que conta com 29 centrais de bombeamento que abrigam 94 motobombas de 250cv em média e que juntas bombeiam 180 mil litros por segundo.

Tião Bocalom visitou uma das estações de bombeamento de águas e em seguida se reuniu com o diretor geral do DEMAE, Darcy Nunes que, após fazer uma explanação do trabalho feito em Porto Alegre para evitar alagamentos em função das enchentes, especialmente do Rio Guaíba, e ouvir o prefeito acreano sobre os problemas de alagações em Rio Branco, indicou o maior especialista do mundo em consultoria hídrica, o professor PhD e Mestre em Recursos Hídricos pela Colorado State University e Engenheiro Civil pela UFRGS, Carlos Tucci.

Ele atuou nos últimos 40 anos, como consultor junto as empresas e entidades como Unesco, Banco Mundial, BID, ANEEL, ANA e Itaipu. É considerado hoje um dos maiores especialistas em Hidrologia no mundo, tendo publicado mais de 300 artigos e estudos nas mais renomadas instituições. É o pesquisador mais citado mundialmente nos temas drenagem e gestão de inundações segundo o Google Scholar.

Carlos Tucci está em viagem e pediu que o filho, Rafael Tucci, que é CEO responsável pela empresa Rhama Analysis Consultoria Ambiental, recebesse o prefeito Tião Bocalom. Foi uma reunião de mais de uma hora, na qual, o prefeito falou do problema de alagamento em Rio Branco, especialmente desta última, que foi o maior desastre de águas em nossa capital e, apresentou sua ideia de transpor, antes da chegada da cota de transbordamento, via bombeamento, antecipadamente, a água do rio das proximidades do Benfica para abaixo do Panorama, com isto, baixando a calha dentro da cidade e minimizando os problemas que a Capital tem todos os anos com as enchentes.

Rafael Tucci e o Diretor de Marketing e Inovação da empresa apresentaram algumas ações já realizadas por eles e outros profissionais que atuam junto com eles, como é o caso da PhD e Mestre Maria Assunção Silva Dias, ela é pós-doutora pela NASA, Ph.D. em Ciências Atmosféricas na Colorado State University, Mestre e graduada em Matemática Aplicada pela USP, Membro da Academia Brasileira de Ciências, Fellow na American Meteorological Society, Ex-presidente do Conselho Executivo do Inter American Institute for Global Change Research e da Sociedade Brasileira de Meteorologia.

A professora Maria Assunção foi a primeira mulher a receber o título de PhD em Meteorologia na Colorado State University, em 1979. Por seus serviços prestados na área, a universidade instituiu o prêmio “Silva Dias Award” em sua homenagem, para reconhecer pesquisas de destaque em nível de Ph.D.

Rafael Tucci garantiu que a Rhama Analysis Consultora Ambiental vai estudar uma solução para os alagamentos em Rio Branco. De imediato será apresentado à prefeitura, um sistema de meteorologia que possibilitará previsões mais acertivas e eficientes de chuvas na região.

“Nós trabalhamos há muitos anos no assunto. Temos certeza que iremos entender melhor o problema de Rio Branco e dar soluções viáveis melhorando a vida da população rio-branquense.”

O prefeito Tião Bocalom gostou muito do resultado da reunião. “Fomos muito bem recebidos aqui e ao mesmo tempo tivemos uma proposta deles de nos ajudar a fazer previsões meteorológicas melhores do que a gente tem hoje. Tudo isso está sendo estudado. É uma preocupação da nossa gestão em tentar diminuir ao máximo os prejuízos causados pelas alagações.”