Carnavale 2023: Jammil e Uma Noites concede entrevista; assista

A atração principal do maior carnaval fora de época do Acre, o cantor Jammil e Uma Noites irá sacudir o Carnavale 2023, na segunda noite de folia, neste sábado (1).

Os dois irão falar sobre o show mais esperado da noite, que acontece no palco principal, na Praça Hugo Poli. O ContilNet Notícias e San Francisco Filmes seguem fazendo a cobertura completa do evento no Acre, que também é transmitido ao vivo pelo Youtube do ContilNet. O evento, também será veiculado na TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura no Acre, pelo canal 8.1, das 22h às 00h.

Acompanhe a transmissão e a coletiva de imprensa na íntegra: