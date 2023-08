Conheçam a Mel Sorveteria: sabores super acreanos e um delicioso sorvete de vinho

A gente sabe que o calor de Rio Branco não está dando trégua e, pensando nisso, trazemos para vocês essa dica maravilhosa que vai ajudar a te refrescar.

A Mel Sorveteria fica localizada na rua Joaquim M Macedo, 109 – São Francisco. Com essa fachada super fofa, a Mel esconde sabores incríveis e combinações maravilhosas, todas pensadas pela Dona Irene, que além de ser a proprietária, prepara todos os seus produtos.

Tem sorvete e picolé para todos os gostos, feitos com fruta mesmo e não com essência. Provamos o 5 ervas, que é feito com mastruz, malvarisco, carmelitana, capim santo e hortelã. E vou te falar que me surpreendeu muito, positivamente. O sabor é indescritível. Para os amantes dos sabores regionais, tem o carimbó,que mistura cupuaçu, castanha do Brasil e leite condensado e é de comer rezando. Tem jaca, mamão, café, limão com manjericão e muito mais, além, é claro, de todos os sabores tradicionais.

O açaí da Mel Sorveteria é diferenciado porque é natural, feito com açaí de verdade e acreaníssimo, e não essas misturas que vemos por aí. Aliás, o fornecedor da dona Irene é segredo de estado.

Agora, como bons apreciadores de bebidas, o que ganhou os nossos corações foi o sorvete de vinho. A Dona Irene está sempre se especializando fora do estado. Em uma dessas viagens, conheceu um sorvete de caipirinha e foi daí que ela tirou a inspiração para o de vinho: saboroso, cremoso e…. Alcoólico. Então, se você vier provar, não venha dirigindo, e se for menor de 18, nem adianta pedir. A Irene faz um controle rígido, viu?! Outro diferencial é o milk-shake que não tem sabores definidos. Você pode pedir de qualquer sabor de sorvete que ela tenha disponível, assim não tem erro e você não passa vontade.

Venha conhecer a Mel sorveteria e, além dos sabores, você vai se encantar com o atendimento que também é maravilhoso.

Gostou dessa dica? O que mais você quer ver por aqui? Para mais conteúdos como esse sigam o @circuitogastronomic no instagram, lá você confere receitas, dicas, curiosidades e muito mais, com novidades toda semana.

