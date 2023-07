Exclusivo: Ao ContilNet, cantora Paula Mattos revela novo DVD e deixa mensagem para acreanos

Conhecida por sucessos como “Rosa Amarela” e “Que Sorte a Nossa”, Paula Mattos é uma das representantes da música sertaneja feminina no Brasil. A artista mato-grossense, de 33 anos, no ano de 2021 se assumiu lésbica, e protagonizou uma cena de beijo com uma mulher para o clipe do single “Duas Caras”.

O vídeo clipe em questão, lançado em maio de 2022, conta com 1,8 milhões de visualizações no YouTube e teve grande repercussão nacional por apresentar uma relação entre duas mulheres, chegando a ser censurado devido ao grande número de denúncias por ataques homofóbicos, porém, apesar do triste episódio, o amor prevaleceu. Dentre centenas de comentários encontramos mensagens de apoio, elogios e também agradecimentos.

Prestes a entrar na porta de seu camarim, a cantora Paula Mattos fez um rápido pit stop para conversar com o jornalista Douglas Richer, nos bastidores do Baile do Laéllyo Mesquita, onde foi uma das estrelas que subiram no palco do evento em Teresina, que teve a cobertura do ContilNet, San Filmes e TV Rio Branco, afiliada TV Cultura no Acre.

Em papo com o jornalista, Paula falou sobre seus projetos para o ano de 2023, e revelou que está gravando seu novo DVD, que chamará ‘Elementos’: “Tem novidades! A gente tá gravando o projeto ‘Elementos’, meu DVD. Os elementos água, terra, fogo e ar. Já gravamos os elementos Terra e Fogo, tá lindo demais, repertório incrível, as participações também. Então, a gente deve começar a lançar esse ano ainda esse projeto, tem muita coisa para esse ano e para o ano que vem”, disse ao ContilNet.

Douglas Richer ainda conseguiu arrancar com exclusividade da cantora que o DVD tem participações de Paula Fernandes, Yasmin Santos, Wanessa Camargo, entre outros artistas. Veja a entrevista na íntegra:

Trajetória

A artista embarcou cedo no mundo da música, mas apesar de cantar e compor desde os 12 anos, a sertaneja teve uma longa caminhada até se consolidar no cenário musical. Após trabalhar por dois anos como backing vocal para a dupla Thaeme e Thiago, Paula se lançou oficialmente como cantora em 2016, e desde então fez inúmeras parcerias de sucesso, com nomes de peso como Dilsinho, Wesley Safadão, Lucas Lucco, Maiara e Maraisa, além da eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça.

Compositora assídua, já escreveu mais de mil canções e teve cerca de 50 músicas gravadas por grandes cantores, como Gusttavo Lima, Luan Santana, além das duplas Henrique e Juliano, Matheus e Kauan e Marcos e Belutti. Dona de um timbre marcante, uma voz potente e um carisma contagiante, a cantora traz na bagagem sucessos como “Você Tem Tudo”, “Não Largo, Não Troco, Não Empresto”, “A Gente Vai Saber” e “Só Fica”. Além de cantar sobre o amor, Paula Mattos também retrata términos e traições nas suas canções, o que fica evidente nas músicas “Coisa de Ex”, “Amor” e “Copo e Alma”.

A cantora, que atualmente segue em turnê pelo país, também regravou grandes sucessos da música sertaneja, e lançou um álbum exclusivo com composições do consagrado César Augusto, interpretando músicas já conhecidas do público e que marcaram gerações, como “Sinônimos”, “Desculpe, Mas eu Vou Chorar” e “Minha Estrela Perdida”.

Assista abaixo o clipe de “Duas Caras”:

