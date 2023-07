Influenciadora acreana compartilha antes e depois de lipo de papada e resultado impressiona

Prontinha para causar na Expoacre 2023 a rainha de todos os títulos Amanda Diniz que foi produzida pelo @espaçosilvaniarodrigues

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Acre e também pecuarista Valmir Ribeiro junto com o filho o deputado estadual Eduardo Ribeiro estão na contagem regressiva para a Expoacre 2023 com stand apresentando as mais nobres raças de gado da região.

O economista Eduardo Barreto celebrando em meio a natureza os 4 aninhos do filho Gustavo. Educação ambiental começa na infância. Parabéns!!!



A educadora Lucila Brandão com o marido Norberto curtindo a temporada gelada de Gramado.



O colunista social e produtor de moda Nonato Vianna comemorou o giro do calendário da vida com um delicioso café da manhã no Amazônia Palace Hotel. O clima de festa se estende até o próximo domingo. Na foto comigo, Juci Nogueira, Jocely Abreu, Moisés Alencastro, Laura Ferreira e Valentina Abreu.



Aniversariante do dia 12 de julho a empresária Zayra Ayache recebeu manifestação de carinho dos funcionários, familiares e sua enorme legião de amigos na própria @oticamodernaa.



Opinião dos principais críticos do cinema mundial: “Barbie é ótimo produto de Greta Gerwing sobre a hipocrisia da inclusão”. Mesmo assim o filme está arrastando multidões às salas de cinema para ver a incrível Margot Robbie e Ryan Gosling oscilando entre crise existencial e mercadoria Mattel. Antes do lançamento do filme a exibição do trailer foi barrada pelo Conar por conter cenas consideradas inapropriada para crianças.



A influencer Neyelle Gadelha fez uma lipo de papada com o expert André Maia da @camoaac e fez questão de mostrar todo o procedimento em seu Instagram. O resultado não poderia ser mais perfeito!

A toda linda Yasmin Almeida na maior expectativa para a festa de seus 15 anos.

Minha linda e querida irmã Ivone Ferreira foi aniversariante do dia 22. A data foi comemorada na intimidade da família. Na foto comigo e os filhos Mariana e Marcelo.

O município de Xapuri ganhou o prêmio de melhor experiência do Estado do Acre, na premiação do 18° Mostra BRASIL aqui tem SUS, no XXXVII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS, com o projeto “EQUIPE DE REFERÊNCIA MUNICIPAL EM SAÚDE MENTAL” protocolo criado pela enfermeira Agda Menezes Cabral. O evento aconteceu no Teatro Rio Vermelho, no Centro de Convenções Goiânia. O evento aconteceu dia 18.

As colunistas Kelly Kley, Roberta Lima, Claudia Souza e Jackie Pinheiro na última sexta feira no hotel Terra Verde onde aconteceu o lançamento das novas linhas de O Boticário.





*O governo do estado do Acre sancionou Leis reajustando os salários de Promotores, Procurador de Justiça, Juízes e Desembargadores. Os promotores de Justiça, terão aumento ao longo dos próximos anos.

Os novos valores do subsídio mensal dos Procuradores de Justiça do Ministério Público Estado – MPAC será na ordem de R$ 41.846,40 em aumentos gradativos, partindo de R$ 37.589,95, aumentado a cada ano. Creiemdeuspai!!!

*Sábado (22), aconteceu o 7º Festival da Banana, em comemoração aos 31 anos de emancipação política do município de Rodrigues Alves.

*O espaço foi pequeno para o público na última sexta feira no município de Senador Guiomard, quando a prefeita Rosana Gomes inaugurou a obra da Praça da Juventude para a população.

*Levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), revela que o preço médio do litro do óleo diesel S10 chegou a R$ 5,91 na 3ª semana de julho no Acre, valor mais alto do país para esse combustível. O gás de cozinha, apesar da forte redução verificada nos últimos meses, está entre os cinco mais caros do Brasil.

*Jan Topic, candidato à presidência do Equador, viralizou ao aparecer fumando maconha em um podcast. No país, o uso da cannabis foi legalizado em setembro de 2019.

*O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB), entrou com uma representação no MP contra o ex deputado federal e ex BBB Jean Willys por chama-lo de “gay com homofobia internalizada” no Twitter, porque o governador manterá o sistema cívico-militar no Estado que representa. A treta foi batizada como “Guerra das Bibas da política brasileira ”.

*O governo brasileiro determinou ponto facultativo para os servidores federais que quiserem assistir os jogos do Brasil na Copa de Futebol Feminino, que teve início dia 20 de julho até 20 de agosto. Mais um absurdo de pura demagogia desta “República de Funcionários”. Esperemos que os órgãos da administração pelo menos traduzam isso em critério de “banco de horas”, em que o funcionário devolva essa folga em horas trabalhadas batizado de “feminismo de fanfarra”.

*As falas recentes do presidente Lula sobre a União Europeia que só dá mesmo para comentar recordando falas de Odorico Paraguaçu, o genial prefeito de Sucupira. O que é mais impressionante é o quanto Dias Gomes é atual, a provar que mudanças são mesmo muito lentas. Rindo com respeito!!!

*Nunca se faça de vítima dos acontecimentos. É preciso ser tolerante consigo mesmo e com os outros, para não viver aborrecido por coisas insignificantes. É terrível quando a pessoa vive remoendo críticas. Um caminho seguro para aprender com as derrotas é assumir seus atos, corrigir os erros e não cair no abismo da justificativa barata.

Pedrinhas

Certa vez, um homem caminhava pela praia numa noite de lua cheia.

– Pensava desta forma:

– Se tivesse um carro novo, seria feliz;

– Se tivesse uma casa grande, seria feliz;

– Se tivesse um excelente trabalho, seria feliz;

– Se tivesse uma parceira perfeita, seria feliz, quando tropeçou com uma sacolinha cheia de pedras.

Ele começou a jogar as pedrinhas uma a uma no mar cada vez que dizia:

– Seria feliz se tivesse…

Assim o fez até que somente ficou com uma pedrinha na sacolinha, que decidiu guardá-la.

Ao chegar em casa percebeu que aquela pedrinha era um diamante muito valioso. Você imagina quantos diamantes ele jogou ao mar sem parar para pensar?

Assim são as pessoas.

– jogam fora seus preciosos tesouros por estarem esperando o que acreditam ser perfeito ou sonhando e desejando o que não têm, sem dar valor ao que têm perto delas.

Se olhassem ao redor, parando para observar, perceberiam quão afortunadas são. Muito perto de si está sua felicidade.

Cada pedrinha deve ser observada – pode ser um diamante valioso.

Cada um de nossos dias pode ser considerado um diamante precioso, valioso e insubstituível. Depende de cada um aproveitá-lo ou lançá-lo ao mar do esquecimento para nunca mais recuperá-lo.

E você como anda jogando suas pedrinhas? Podem ser namorados, amigos, trabalho, e até mesmo seus maiores sonhos… Fique Feliz!!!

Autor desconhecido