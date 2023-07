Márcia Abreu: médicos Mariana Chaves e Bruno Dal Paes sobem ao altar em SP; FOTOS

Mariana & Bruno

Acontecimento social marcante do último dia 15, foi o casamento do jovem casal de médicos Mariana Chaves Penteado e Bruno Dal Paes. Ao cair da tarde nos domínios do Palácio dos Cedros na Capital paulista, junto a familiares e amigos, Mariana e Bruno disseram sim um ao outro, em uma linda e emocionante cerimônia. Em clima de muita alegria, os convivas junto aos recém-casados.



Brindaram, e muiiiiito as bodas em animada recepção. Confiram alguns flashes.

VIVAS& VIVAS

A quarta foi de festa para a teen Maria Luisa Florêncio que completou 14 anos e,junto às amigas comemorou a data em balada eletrizante a pérgula do deck de seu residencial. Parabéns e muitas felicidades!

Sucesso a procuradora-geral do Estado Janete Melo D’Albuquerque Lima, empossada nesta terça,19. Na foto, dra Janete Melo ladeada pelas secretárias do Estado Mardhia Pereira e Ana Paula.