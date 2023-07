Suzana Gullo, esposa do apresentador Marcos Mion, compartilhou com os seguidores um momento emocionante da viagem em família por Israel: O batismo no Rio Jordão, em Israel, local sagrado para a fé cristã, onde Jesus foi batizado por João Batista.

“Renovação do Batismo nas águas do Rio Jordão. Foi lindo, foi muito emocionante, ainda mais porque não havíamos programado de ter um padre, e a providência Divina foi perfeita! Romeo também renovou pelo FaceTime, que benção!!!! Estamos renovados pelo Espírito Santo. Amém”, escreveu a influenciadora. Ao longo da semana, Mion tem compartilhado momentos de sua viagem por Jerusalém com os fãs em seu perfil no Instagram. Recentemente, ele precisou explicar aos seguidores por que Romeo não acompanhou o restante família. “Precisam entender que ele tem um funcionamento diferente”, relatou.