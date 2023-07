“Há exatos 20 anos eu me mudava para o Rio. Não sabia o que olhar primeiro: a maravilha da cidade, a confusão dos carros e barulho, a imensidão do mar. Me lembro que na primeira semana, sem medo algum da água, eu me joguei. Para a surpresa de zero pessoas, quase afoguei. A mineira não estava acostumada com tanta onda e muito menos sabia passar por elas. Hoje vejo que o tempo trouxe entendimento pra tudo. Ou quase tudo. Numa sacola pequena eu chegava com poucas coisas nessa cidade, hoje carrego uma bagagem com sonhos realizados, amizades construídas com solidez, aprendizado e gratidão por tanto”, escreveu.