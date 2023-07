Miss Acre é destaque na Folha de São de Paulo: “Não tinha oportunidade nem apoio”

Foi dada a largada! Nesta segunda-feira (3) começou em São Paulo o confinamento da edição 2023 do Miss Universo Brasil (MUB). Em dias corridos, as misses vão participar de uma semana de atividades, compromissos e avaliações preliminares realizadas por jurados e a organização.

Na noite de sábado (8), será conhecida a vencedora, que vai representar o país no Miss Universo 2023, previsto para dezembro em El Salvador. Quem passa a coroa é a capixaba Mia Mamede, 27, eleita em julho do ano passado. O concurso será transmitido ao vivo, pelo YouTube, a partir das 21h.

Entre as candidatas, destaque no site para a estudante do curso de Biologia do Ifac, a Miss Universo Acre 2023, Ludimila Souza Pereira, de 21 anos. Em entrevista ao ContilNet, antes de ser eleita Miss Universo Acre, Ludimila Souza Pereira, de 21 anos, revelou que subiu na passarela pela primeira vez em um concurso estadual.

Em bate-papo com este colunista, no dia 6 de junho, a xapuriense revelou como surgiu a ideia de participar do concurso Miss Universo Acre: “A ideia partiu da coordenação da ONG que eu participo no meu município. Na verdade, eu sempre tive esse sonho, mas não tinha a oportunidade nem o apoio necessário”, contou ao ContilNet.

Preste a representar o Acre, a Miss Xapuri deixou uma mensagem para as meninas que sonham em entrar no universo miss: “Acredite! Comigo foi de uma hora para outra que tudo começou a dar certo, então, o segredo é ter fé e acreditar que pode dar certo. E se for um sonho, não deixe nunca de correr atrás porque é possível sim!”.

A atual Miss Universo é a americana R’Bonney Gabriel, 28, eleita em janeiro deste ano, em Nova Orleans, na Louisiana (EUA). Na ocasião, a Miss Brasil não se classificou no primeiro corte de 16 semifinalistas.

A última brasileira a chegar mais perto da coroa mundial foi a gaúcha Julia Gama, vice-campeã em 2020 —antes dela, a mineira Natália Guimarães também conquistou a mesma colocação, em 2007. As duas únicas brasileiras a vencer o Miss Universo foram a gaúcha Ieda Maria Vargas, em 1963, e a baiana Martha Vasconcellos, em 1968.