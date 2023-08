Paulinho da Viola é internado no RJ após cancelamento de show

O cantor Paulinho da Viola foi internado, na madrugada desta segunda-feira (31), num hospital no Rio de Janeiro, devido a uma indisposição. No último domingo (30), o artista de 80 anos cancelou um show no município de Três Rios, no estado fluminense, em razão de problemas de saúde, como a própria equipe do sambista informou por meio das redes sociais. Ao retornar para a capital do estado, onde mora, ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar.