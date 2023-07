Pimenta: Beatriz Cameli e Zezinho Barbary articulam museu para fósseis do Juruá

Na esquina

O ex-deputado federal Wherles Rocha passa bem depois de uma cirurgia de válvula cardíaca. A informação é do presidente da Fieac (Federação das Indústrias do Estado do Acre), José Adriano, que esteve em São Paulo no final de semana visitando o amigo. Rocha, que foi eleito pelo PSDB em 2018, migrou para o MDB em 2022 e perdeu a reeleição. Adriano, por sua vez, disputou pelo PP e também ficou de fora. O dirigente da Fieac postou no Instagram foto do encontro com Major Rocha na icônica esquina da Avenida Ipiranga com a Avenida São João, no coração da capital paulista.

Redes

Com a transformação das redes sociais num palanque político permanente, a classe política do Acre se esforça para dialogar com o seu público e ampliar o seu eleitorado, mas muitos deles têm menos seguidores do que votos. O governador Gladson Cameli é, de longe, o mais popular no Instagram com 121 mil seguidores. Depois dele vem o ex-deputado Moisés Diniz, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fampac), com 87 mil. O deputado estadual Nicolau Júnior (PP), com 62 mil, é o recordista entre os parlamentares, batendo um comunicador experiente como o senador Alan Rick (União) com 49,4 mil. O deputado federal Coronel Ulysses Ulysses (União) com 44,8 mil é o campeão da bancada do Acre na Câmara Federal.

AL

Vestida à caráter para uma festa de peão, a deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos) participou na noite de sábado (22) da XI Expo Bujari, a feira agropecuária do município, ao lado do prefeito Padeiro. “Foi um momento de muita alegria e descontração. Na oportunidade fiz um compromisso com a população de destinar uma emenda para construção de um Parque da Vaquejada, no valor de 2 milhões de reais. Além de aquecer a economia do Município, também será palco de muitas atrações que trarão alegria para população do nosso querido Bujar, local onde as Igrejas Cristãs irão também usufruir para divulgação da Palavra de Deus”, escreveu ela em seu Instagram. Ela tem 20,7 mil seguidores.

Meire

Para seus 4.518 seguidores, Meire Serafim, a segunda deputada federal mais bem votada do Acre, relata que teve um sábado (22) de muitas agendas e que terminou com muita emoção e alegria. “Fui com meu esposo, prefeito Mazinho Serafim, assistir o jogo entre Sena Madureira x Rio Branco Futebol Clube. Um jogo regado de muitas expectativas, mas no final nossa equipe de Sena Madureira mostrou que foi a melhor na competição e se consagrou campeã do futebol Acreano categoria Sub 20. Só quero parabenizar todos os jogadores e comissão técnica, a torcida animada e o Mazinho que tanto acreditou nessa equipe. Voltamos para Sena com o coração transbordando de alegria por saber que nosso apoio ao esporte vem gerando resultado positivo para nosso município. Parabéns a todos”.

Amigos

O deputado federal Gerlen Diniz (PP), com 5,3 mil seguidores no Instagram, informa que é o melhor deputado do Acre com 8,29 pontos em um ranking elaborado por um site de comunicação política. Sobre a sua agenda deste final de semana, ele informa: “Rever amigos fiéis, aliados guerreiros e parceiros de caminhada. Esse é o resumo das nossas agendas no alto Acre. Além, é claro, de ouvir demandas do nosso povo e debater política com vários pré-candidatos. Gratidão aos meus amigos placidianos! Hoje estivemos reunidos com várias lideranças de Plácido de Castro, discutindo emendas parlamentares e política. Obrigado pelas sugestões, amigos. Vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance pelo bem do nosso povo!

Jurassic

Com 5.461 seguidores, o deputado federal Zezinho Barbary (PP) rodou um bocado pelo rio Juruá no final de semana. “E já vim dar um abraço na amiga Gorete e saborear um bom prato de comida caseira no beiradão do rio Juruá. Nossa agenda deste fim de semana será por aqui!”, comunicou ele, de uma barranca do rio em Marechal Thaumaturgo. No mesmo dia ele postou uma visita feita ao museu particular do policial civil aposentado Renato Mota, que coleciona uma centena de fósseis de animais pré-históricos coletados nas margens do Juruá. “Renato Mota é um amigo de longa data. Homem íntegro e grande referência em Marechal Thaumaturgo”, comentou.

Park

Ao ler o post do deputado Zezinho Barbary, a viúva do ex-governador Orleir Cameli, Beatriz, postou comentário sugerindo que o parlamentar mobilize o Governo para criar um espaço para as ossadas. “Deputado Zezinho, você poderá ajudar o seu Renato com emendas parlamentares, formar uma equipe da Fem, Ufac, voluntários, estagiários e outros, enfim um grupo multidisciplinar e tudo irá em frente. Seu Renato tem de ver realizado esse sonho antigo dele”, observou Beatriz.

Pesquisas

De policial a paleontólogo amador, Renato Mota reuniu, desde 1980, mais de uma centena de peças com milhares de anos, incluindo mastodontes, um antepassado do elefante. “Ele é um nato pesquisador da história. Sua coleção de fósseis pré-históricos é de dar inveja a muitos pesquisadores nacionais e internacionais”, narra Zezinho Barbary. “O grande sonho dele é um local adequado para guardar o rico acervo, acumulado ao longo de décadas. Através do nosso mandato faremos isso se tornar uma realidade!”, prometeu.

Habitação

Zezinho Barbary ainda subiu pelo rio até o Projeto de Assentamento Morungaba da comunidade de Triunfo. Ele foi visitar as casas de madeira construídas no local com recursos do “Crédito Instalação”, reformulado pelo governo Lula com reajuste de 220% nos valores destinados às famílias assentadas. “Trata-se da primeira etapa de financiamento garantida aos beneficiários da reforma agrária, possibilitando, além da entrada das famílias no assentamento, o desenvolvimento de atividades geradoras de trabalho e renda. Oferecer mais dignidade e melhores condições de vida no campo é nosso compromisso também na @camaradeputados . Por isso, sou parceiro das boas iniciativas do Governo Federal”, afirmou Zezinho, um aceno de gratidão à gestão Lula.

Armas

Com 27 mil seguidores no Instagram, o deputado Roberto Duarte (União) destaca discurso contra medidas do governo Lula para controlar a venda de armas. “É lamentável que no governo Lula a atenção esteja voltada para desarmar os atiradores desportivos que estão em conformidade com a lei em vez de combater o armamento do criminoso. Esta inversão de prioridades apenas fortalece o crime. Desarmar o povo é o meio mais eficiente de escravizá-lo – George Mason”, menciona Duarte. Ele também notifica uma visita aos moradores do Ramal da Piçarreira para ouvir suas demandas e necessidades. “Fico grato pela confiança em nossa equipe para buscar soluções que tragam melhorias para a comunidade”, comenta.

Barbie

A deputada Socorro Neri (PP), mais votada nas eleições de 2022, com 20,3 mil seguidores no Instagram, publicou foto vestindo um blazer cor-de-rosa com a legenda: “Esta Barbie é deputada federal”. E comentou: “Entrando na brincadeira do dia para compartilhar com vocês que, assim como a boneca mais amada do mundo, por aqui também temos muitos trabalhos. E aí, vocês também vão assistir o filme? Eu já estou me programando para ir ao cinema com minhas netinhas Bia e Bela”.

Piso

Comentando o post da deputada Socorro Neri, Jovanda Luiza do Nascimento pediu seu apoio para profissionais de educação operacional, técnico e administrativo que estão aguardando o cumprimento da Constituição Federal que criou o piso nacional. “Ajude a categoria que controla a unidade escolar, ajuda a comunidade escolar e cuida de jovens e crianças. Outras categorias conseguem mais rápido, sem recursos e sem previsão na Constituição”, argumenta.

PAA

Socorro Neri também posta matéria comemorando o novo Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal (PAA) que foi aprovado recentemente no Congresso Nacional. O novo PAA estabelece que ao menos 30% do recurso reservado pelo governo para comprar alimentos para órgãos da administração pública federal deverá ser gasto com produtos de agricultores familiares. Também prevê que os três níveis de governo possam comprar alimentos, sem licitação, de agricultores familiares, aquicultores, carcinicultores e piscicultores.

Bonde

Com 121 mil seguidores no Instagram, o governador Gladson Cameli postou vídeo de passeio na frente do Palácio Rio Branco tendo como fundo musical a canção italiana Funiculi Funicula, escrita em 1880 pelo jornalista e poeta Giuseppe Peppino Turco e musicada por Luis Denza. A canção foi composta para celebrar a instalação do primeiro bonde que desce do Monte Vesúvio atracado a uma corda, sistema conhecido como funicular.

Prazer

O vídeo do governador Gladson passeando pela frente do Palácio e entrando numa farmácia é acompanhado por texto em que ele comenta: “Se tem uma coisa que eu gosto é descer as escadas do Palácio Rio Branco e andar pelas ruas do Centro. Conversar com nossa população e receber um feedback, uma palavra de carinho, não tem preço. Eu amo ser governador!”.

Segurança

O senador Sérgio Petecão (PSD) com 13,4 mil seguidores mantém como principal post no Instagram um elogio ao governo do Estado do Acre na condição de presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado. “Parabenizo o governo do Acre que, por meio da Secretaria de Segurança Pública (Sejusp), investiu cerca de R$ 4 milhões para reaparelhar e capacitar as forças de segurança do estado”, comentou, ressaltando que o recurso é proveniente de emenda parlamentar do ano de 2017.

Equipamentos

Petecão informou que, com os recursos que o estado adquiriu, muitos equipamentos para as forças de segurança já foram comprados: 1.719 pistolas semiautomáticas, calibre 40, juntamente com acessórios e peças de reposição, além de 375 coletes balísticos, para a segurança pessoal dos agentes.

Impeachment

O senador Márcio Bittar, com 24,3 mil seguidores no Instagram, está destacando seu apoio ao pedido de impeachment do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. “Desarmar cidadão de bem não é garantia de segurança pública”, diz a legenda do vídeo onde o senador comenta: “Eu sempre respeitei o Poder Judiciário e seus ministros, por isso não assinei o pedido de CPI do Judiciário e também nunca assinei um pedido de impeachment de um ministro da Suprema Corte porque acho que esta é a última medida a ser tomada, mas infelizmente alguns ministros não param de interferir na política do Brasil”, disse ele.

Atitude

De acordo com o post do senador Márcio Bittar, o ministro Luís Roberto Barroso ultrapassou todos os limites quando fez discurso no Congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes). Segundo ele, a entidade há muitos anos reúne um pequeno grupo de radicais de esquerda. “Fiz isso mesmo sabendo que dificilmente teremos 54 votos. Mas a expectativa e a esperança de nós que assinamos estes documentos é que o Congresso tome atitudes para restabelecer a divisão dos poderes, o respeito entre os poderes e que a liberdade de falar volte a reinar”.