Tribunal do crime dá varias ripadas em jovens que agrediram mulher; IMAGENS FORTES

Um vídeo que circula nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (23), mostra dois homens sendo agredidos com 20 golpes de ripas por várias pessoas ao mesmo tempo, em uma área de mata no município de Manoel Urbano, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, o vídeo teria sido gravado no município de Manoel Urbano e a motivação das agressões seria uma “disciplina” por causa de um outro video que também circulou nas redes sociais e que mostra duas mulheres e dois homens agredindo covardemente uma jovem, que teve os cabelos puxados e é agredida a socos, chutes e pisões na cabeça, para supostamente roubar um celular.

Os dois homens receberam 20 ripas cada um, mostrando que a “disciplina” foi “bem dada” e a condenação foi executada por parte dos faccionados do “tribunal do crime”.

Um dos homens, abordado e agredido no vídeo, declara preferir a morte. “Quero a morte, na moral”. Mesmo assim aceitou as ripadas. Em outro momento um dos agressores fala: “Tu tem é sorte que não pegou 50”, demonstrando a insatisfação pelas 20 ripas apenas.

O video já está no poder da polícia e o caso continua sob investigação policial.

ATENÇÃO! IMAGENS FORTES COM CENAS DE VIOLÊNCIA: