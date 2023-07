Urgil encerra contrato com a Unimed em Rio Branco; MP e Defensoria acompanham o caso

O único hospital particular infantil de Rio Branco, o Urgil, anunciou nesta segunda-feira (31), que deverá encerrar o contrato com a Unimed, prestadora de planos de saúde. Com a determinação, usuários conveniados à Unimed só poderão ter acesso ao atendimento no Urgil até o dia 24 de outubro.

“A Unimed Rio Branco recebeu o pedido de descredenciamento do prestador Urgil na última sexta-feira [28] com prazo para encerramento dos atendimentos em 24 de outubro. A Unimed Rio Branco já está tomando as providências necessárias e garante que os beneficiários não ficarão desassistidos”, informou a Unimed por meio de nota.

A Defensoria Pública do Estado (DPE/AC) e o Ministério Público do Acre (MP/AC) informaram que acompanham o caso de perto e deverão tomar as medidas necessárias, caso a Unimed não cumpra as determinações exigidas no contrato firmado entre os clientes.

“A Unimed ainda não possui um pronto atendimento próprio e não viabilizou outra alternativa eficiente e segura para o atendimento do público infanto-juvenil, informamos aos consumidores que tomaremos as providências cabíveis junto à prestadora, a fim de que os usuários do plano de saúde não sejam prejudicados com a falta de acesso aos serviços contratados”, explicou a nota da Defensoria Pública.