Atlético e Galvez goleiam na abertura do campeonato estadual

Se alguém tinha dúvida do favoritismo de Atlético e Galvez no Campeonato Estadual Feminino, essa dúvida foi desfeita na tarde desta segunda, 7, no Florestão.

O Atlético goleou Plácido de Castro por 13 a 2 e o Galvez atropelou o São Francisco por 14 a 0.

Próxima rodada

A fase de classificação do Estadual terá sequência na quinta, 10, a partir das 15 horas, com mais uma rodada dupla, no Florestão. Sena Madureira e Rio Branco disputam o primeiro jogo e na sequência a Assermurb, atual campeã, joga contra Plácido de Castro.