Coluna do Theodoro traz fotos exclusivas dos 60 anos de Socorro Rodrigues

O Niver de Socorro Rodrigues

Com muita animação a advogada Socorro Rodrigues chegou aos 60 e comemorou com as amigas mais próximas no Buffet Vila Rio no último dia 3. Super querida na sociedade ele merece tudo de bom. Parabéns querida!!!

Colunista Moisés Alencastro, grande dama Flávia Lavocat, dra Fátima Borges, Márcia Abreu, empresária Islei Vidon e personal hair Deborah

Com os primos Tião Bruzugu, Socorro Ramos que veio do RJ especialmente, Amélia Lins e Maria de Nazareth e o irmão Jorge Rodrigues

Com os amigos Roberto Denilson e Brenda Vieira

Turma da OAB que foi prestigiar a aniversariante

E ela recebeu o carinho dos advogados no stand da OAB na Expoacre

Na mesa do titular o belíssimo convite para o aniversário da pediatra Simone Chaves que vai reunir seu grupo seleto de amigos dia 9 de setembro em sua maison para um brinde especial pela data.