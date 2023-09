Falta de energia compromete 2ª noite da ExpoAcre Juruá 2023

A segunda noite da ExpoAcre Juruá, um dos eventos mais destacados da região, foi obscurecida por um inesperado contratempo que deixou uma parte considerável do parque de exposições no escuro. Na noite desta quinta-feira (31), uma falha no fornecimento de energia trouxe desconforto e interrupções à celebração, prejudicando tanto os expositores quanto o público presente.

Um dos impactos mais significativos foi observado na transmissão ao vivo do evento pelos meios de comunicação presentes. A interrupção da energia comprometeu a capacidade dos veículos de comunicação de transmitir em tempo real as atrações e atividades que estavam acontecendo.

O palco principal do evento conseguiu manter o fornecimento de energia, permitindo que as apresentações e discursos prosseguissem sem interrupções. Os organizadores da ExpoAcre Juruá ainda não divulgaram informações detalhadas sobre a origem do problema no fornecimento de energia